Le varianti fanno paura, si pensa a nuove restrizioni. In Italia c’è chi invoca il lockdown

Il dilagare delle varianti, ormai diffuse in tutto il territorio nazionale, e presenti in maniera importante anche nella nostra regione, sta facendo alzare la soglia d’allerta. In Molise un terzo del territorio, più di 100mila abitanti, è in zona rossa e non sono escluse ulteriori misure restrittive nelle prossime ore. Anche perché ora il virus, proprio grazie alle varianti, sembra dilagare nelle scuole e colpire in maniera importante gli adolescenti. Ma anche a livello nazionale c’è chi pensa ad un nuovo lockdown.

Il messaggio arriva dal consigliere del ministro della Salute e non ha bisogno di interpretazioni: “È urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus Sars-Cov-2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”. È quanto detto da Walter Ricciardi, secondo cui oltre alla chiusura generale di ogni attività “va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale”.

“È evidente – è il parere di Ricciardi – che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno. Ne parlerò col ministro Speranza questa settimana”. Il consigliere del ministro non ha fatto cenno alla questione delle varianti del Covid, ma è chiaro che l’aumento dei contagi risente della diffusione di queste ultime in tutte le fasce della popolazione. Venerdì l’Iss aveva spiegato che al momento la variante inglese rappresenta il 17% dei casi registrati in Italia, una percentuale che porterà nel giro di “5-6 settimane” ad essere il ceppo prevalente, l’avvertimento del presidente dell’Istituto Silvio Brusaferro.

Anche per questo fattore, a sentire Ricciardi ogni possibilità di assembramento va assolutamente evitata: “Non sono compatibili con il contrasto alla pandemia da Covid-19 in Italia ed gli impianti da sci rientrano in tali attività. Non andrebbero riaperti. Non dimentichiamo – ha sottolineato Ricciardi – che la variante inglese è giunta in Europa proprio ‘passando’ dagli impianti di risalita in Svizzera”.