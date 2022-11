Le tre dimensioni dell’Arte prendono forma nel Mini World di Giuseppe Di Lisio

Lo avevamo conosciuto attraverso le statuine dei Misteri in 3d. E fu un successo! Oggi Giuseppe De Lisio torna a stupire e lo fa evocando i maggiori maestri d’Arte di ogni tempo… Leonardo, Botticelli e Magritte tanto per citarne qualcuno. “La Gioconda”, “Gli amanti”…. nel laboratorio di via Ferrari a Campobasso nascono piccole opere d’arte che dall’Arte stessa traggono ispirazione. Tutti rigorosamente in 3 dimensioni, personaggi “strappati” alla tela prendono forma al di là della cornice del loro quadro.

“Circa un anno fa, – dice l’autore e fondatore del Mini World, Giuseppe Di Lisio – mentre mi aiutava nella realizzazione delle statuine personalizzate, mia figlia ha avuto l’idea di trasformare i grandi dipinti dell’arte in opere in 3D. L’idea mi è subito piaciuta così il mio team e io abbiamo studiato a lungo il modo per farlo perché la sfida non era semplice: dovevamo ridisegnare i quadri di artisti come Leonardo, Botticelli e Magritte, immaginare tutti i dettagli nascosti, calcolare al millimetro misure e proporzioni, rendere i soggetti e gli sfondi vivi e palpabili, ridipingere poi tutto a mano. L’idea era quella di riprodurre in 2D lo sfondo e la cornice, comprensivi di tutti i particolari, e di mettere in risalto il soggetto in 3D, in modo tale che le persone potessero ammirarlo a 360 gradi, proprio come se uscisse dal dipinto e catturasse lo spettatore, ammaliandolo.

Ci sono voluti tanti tentativi, perché chiaramente ridisegnare e rivisitare i quadri più famosi della storia non è semplice, ma alla fine siamo riusciti nel nostro intento e con grande soddisfazione possiamo dire di aver creato un progetto unico al mondo. Siamo felici di aver unito il talento dei grandi artisti alle potenzialità della tecnologia contemporanea e il nostro amore per l’artigianato facendo sì che tutti possano usufruire di questa nuova esperienza dell’arte e trovarsi di fronte delle opere in 3D in grado di suscitare le stesse emozioni dei quadri originali.

Un progetto che non avrei potuto realizzare senza il mio bravissimo team, in particolare Marco Madonna, che con i suoi pennelli ha conferito a queste opere la stessa bellezza e le stesse emozioni di quelle originali”.

Le tre dimensioni dell’Arte prendono forma nel Mini World di Giuseppe Di Lisio Indietro 1 di 17 Avanti