Le traglie, quelle di Gambatesa

La sagra delle traglie di Gambatesa si svolge, da sempre, l’ultima domenica di luglio, in occasione del trasferimento della statua della madonna della Vittoria dalla cappella in agro di Gambatesa alla chiesa Madre, dove rimane fino all’ultima domenica di settembre. I festeggiamenti in onore di Maria SS. Della Vittoria si celebrano il 15 agosto, perché in tale giorno pare che Federico II di Svevia avesse conseguito una vittoriosa battaglia, e nel luogo del combattimento il condottiero avrebbe fatto erigere un Santuario in onore della Madonna. Al significativo momento religioso, da più di due secoli, si è voluto affiancare una manifestazione che segna una fase particolare del mondo contadino, qual è la Sagra delle Traglie. È questa una manifestazione fortemente voluta dai contadini di allora per accogliere dignitosamente, con un’offerta del prodotto della terra, la Madonna nel centro urbano. Le Traglie, o anche slitte, cariche di covoni di grano, precedevano la processione che accompagnava la statua della Madonna, ed erano trainate da un gran numero di buoi. Una delle caratteristiche delle Traglie di Gambatesa era l’altezza, che indicava la quantità di grano (dunque l’abbondanza) ed erano ben addobbate anche se all’insegna della semplicità- Oggi non si assiste più a quella lunghissima fila di traglie, ma è comunque rimasta la tradizione di trasportare i covoni di grano dalla periferia del paese (località Quadresquadre) fino al Largo della Madonna. Questa volta, però, con mezzi agricoli di ogni specie. Da qualche tempo, il Comitato organizzatore ha cercato di rilanciare la manifestazione con diverse iniziative, E la popolazione, in un qualche modo ha risposto. Difatti, per settimane, donne e uomini hanno ripreso ad elaborare le complicate trecce di grano, per l’addobbo dei carri e per abbellire alcuni angoli del paese. I risultati si sono avuti, anche se l’annata della produzione del grano non è stata eccellente. Una nota positiva, in ogni caso, quest’anno si registra. Al Comitato organizzatore è stata donata un’antichissima trebbia, un gioiello marchiato Borsari. Una macchina modenese, donata da Pasquale Genovese, che ai tempi veniva collocata per vari giorni nell’aia e permetteva ai contadini riuniti di trebbiare.

Nicola Abiuso