Le telecamere di Rai 1 tra i vicoli dello splendido borgo di Gambatesa

E’ approdata a Gambatesa la troupe televisiva della trasmissione di Rai uno “paesi che vai”, lo storico programma condotto ed ideato da Livio Leonardi, che è leader degli ascolti nella fascia mattutina, in onda tutte le domeniche su Rai 1 a partire dalle ore 9:40 e che ha per oggetto la valorizzazione del territorio e del suo patrimonio artistico, storico e culturale. Lo scopo è quello di realizzare una puntata dedicata al Molise dal titolo “sulle tracce delle nobili famiglie tra i castelli del Molise” che vede protagonisti di racconti il Castello Pandone di Venafro, il Castello di Capua a Gambatesa ed il Castello Pignatelli di Monteroduni che si sondano in diversi itinerari storici ed artistici. Per quel che riguarda il Castello di Gambatesa e il profilo dei suoi personaggi più in vista, le riprese sono fissate da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre, già state autorizzate dall’amministrazione Comunale di Gambatesa (che si è messa a disposizione per facilitarle), la quale si adopera da anni, insieme all’Associazione Turistica Pro Loco di Gambatesa, nella promozione turistica e culturale del Castello e di tutti i punti di interesse presenti in Paese, sia pure sotto l’aspetto culturale, storico e paesaggistico. Il Castello Di Capua a Gambatesa è posto sull’altura del colle Serrone, nel cuore del centro storico del paese. Subì varie trasformazioni nel corso dei secoli: da castello-fortilizio a castello-residenza feudale in epoca medievale, infine, nel XVI secolo , in castello-palazzo rinascimentale dalla famiglia feudataria dei Di Capua. Divenne poi proprietà baronale-marchesale, poi privata, oggi demaniale. Personaggio di spicco, sicuramente oggetto della trasmissione del regista di puntata Dennis Gianniberti, sarà Vincenzo Di Capua, che fu Signore di Gambatesa per un lungo periodo che va dal 1530 fino al 1558, anno della sua morte.