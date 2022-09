Le telecamere di Geo si accendono su Venafro, lunedì 12 la puntata su Rai3

Architettura, storia, natura, curiosità, cucina e artigianato sono gli aspetti che la troupe di Riccardo Barbieri ha approfondito in un documentario messo in onda di proposito a ridosso della raccolta delle olive

La Rai in questi ultimi anni ha promosso la Città di Venafro in diverse occasioni e continua farlo.

Lunedì 12 settembre alle ore 17 circa sarà la volta di Geo, il noto programma di Rai3, che aprirà la nuova stagione andando a diffondere al grande pubblico le bellezze della variegata cittadina molisana.

Architettura, storia, natura, curiosità, cucina e artigianato sono gli aspetti che la troupe di Riccardo Barbieri, noto documentarista e autore di programmi Rai, ha approfondito in un documentario messo in onda di proposito a ridosso della raccolta delle olive.

Le musiche sono del Maestro Claudio Luongo, longevo collaboratore di Barbieri, e molteplici sono stati gli operatori coinvolti nell’iniziativa, anche dell’hinterland.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfredo Ricci si è impegnata molto affinché lo staff dell’autore romano lavorasse al meglio per Geo quando, a fine 2020, soggiornò a Venafro per una settimana. La soddisfazione espressa dall’assessore al turismo Angela Maria Tommasone, che con Francesco Tomasso ha accompagnato la troup durante le riprese, è massima: “Geo apre la nuova stagione con Venafro. Abbiamo registrato un importante aumento di interesse e di visitatori dopo le trasmissioni di Sereno Variabile, Linea Verde e Di là dal fiume e tra gli alberi. Certamente avremo un ulteriore risultato positivo anche questa volta e il fatto che sia metà settembre aiuta la destagionalizzazione del turismo. Non è da sottovalutare, poi, che per due anni il documentario sarà on line sulla piattaforma internet di Rai Play”.