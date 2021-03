Le telecamere di ‘Fuori dal coro’ in città per ‘il caso’ della tratta Termoli-Lesina

E’ andato in onda ieri sera, 23 marzo, nel programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano, ‘Fuori dal coro’, il servizio del giornalista Marco Gaiazzi sulla tratta Termoli-Lesina. Come avevamo anticipato ieri, si è discusso di opere rimaste bloccate da anni. Emblematica la tratta ferroviaria Termoli-Lesina. “I progetti per il raddoppio della Termoli-Lesina lasciano di fatto l’orologio fermo all’800. Oggi la situazione è la stessa di 151 anni fa con i 31 chilometri di rete ferroviaria a binario unico. Del raddoppio di questa tratta se ne parla da almeno 40 anni. 20 anni di progetti bocciati, ripresentati e ribocciati. Ancor più eclatante è il fatto che per quest’opera i soldi ci sono. 700milioni già finanziati. Eppure l’opera è stata bocciata nuovamente solo un anno fa”.

