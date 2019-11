Le spiagge diventano per disabili: finalmente le “sedie Job”

Romagnuolo, «Presto negli stabilimenti molisani»

REDAZIONE TERMOLI

«Sono felice e soddisfatta che il mio ordine del giorno che prevede le “sedie job” nelle spiagge e negli stabilimenti balneari molisani è stato approvato in Consiglio regionale. Finalmente anche nel Molise sulle nostre spiagge avremo le sedie Job che, è bene informare i cittadini, sono sedie a ruote gonfiabili studiate appositamente per la balneazione dei soggetti portatori di handicap, in quanto permettono un facile accesso all’acqua e alla possibilità di effettuare passeggiate sul bagnasciuga». E’ quanto dichiarato da Aida Romagnuolo di Prima il Molise. Con il mio ordine del giorno approvato, ha concluso Romagnuolo, tutti gli stabilimenti balneari del Molise e le amministrazioni locali competenti, oltre ad impegnarsi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dovranno realizzare percorsi con pedane fino a qualche ombrellone riservati agli stessi e si doteranno di “sedie job”, in modo da facilitare l’accesso al mare di tutti e soprattutto dei turisti disabili che altrimenti preferiranno altre spiagge meglio attrezzate.