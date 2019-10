Le signorinelle di Campobasso a “La Vita in Diretta” (LA PUNTATA)

Le telecamere della trasmissione “La Vita in Diretta”, in onda su Rai Uno, nella giornata di ieri, lunedì 14 ottobre, sono arrivate a Campobasso. Per intervistare la signora Anna, simpatica 85enne già ribattezzata la “signorinella di Conte”. La verace campobassana, durante la visita del premier a Campobasso (venerdì scorso) per la firma del Cis, ha avuto un simpatico siparietto col presidente del consiglio. La sua verve non è passata inosservata agli occhi della tv di Stato che ieri è tornata per una intervista a tutto tondo con l’arzilla 85enne. La signora Anna, tra un aneddoto e l’altro, ha intrattenuto il pubblico in studio e da casa e ha dato vita anche ad una chiacchierata con il noto presentatore Pippo Baudo, invitandolo a Campobasso.