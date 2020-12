Le scuole Primarie che resteranno aperte (IN AGGIORNAMENTO)

Il presidente della Regione Molise con la sua ordinanza di questa mattina, 7 dicembre, ha disposto una serie di misure atte al contenimento del contagio da Covid-19 tra le quali anche le scuole superiori chiuse, lo stop al trasporto pubblico e la quarantena per chi torna in Molise da altre regioni.

Toma, però, ha lasciato libertà ai sindaci di decidere per le sorti delle scuole Primarie di primo grado. Alla luce di questo ecco l’elenco (in aggiornamento) dei Comuni che manterranno le Primarie aperte.

CAMPOBASSO

CAMPOMARINO

CAPRACOTTA

CARPINONE

CASACALENDA

CASTELPETROSO

FILIGNANO

FROSOLONE

GUGLIONESI

ISERNIA

JELSI

MACCHIA D’ISERNIA

MACCHIAGODENA

MONTECILFONE

MONTENERO DI BISACCIA

PETACCIATO

PORTOCANNONE

RIPALIMOSANI

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

TERMOLI

TORELLA DEL SANNIO

VENAFRO

VINCHIATURO

CAMPOBASSO – Dopo l’ultima ordinanza, la n. 51, emessa del Presidente della Regione Molise quest’oggi, per altro non condivisa preventivamente con i sindaci, Roberto Gravina, ha annunciato che verrà pubblicata, nelle prossime ore, un’ordinanza sindacale che ratificherà ufficialmente la prosecuzione delle attività in presenza per le scuole primarie di primo grado di Campobasso.

“Inoltre, – ha precisato il sindaco – visto il riferimento esplicito fatto nell’ordinanza del Presidente all’incremento dell’indice di contagio in regione, come certificato dal report n. 29 del Ministero della Salute aggiornato al 2 dicembre 2020, chiederò anche, al Dipartimento di Prevenzione di Asrem: un focus sulla situazione epidemiologica generale nella città di Campobasso alla data di oggi e riferita al periodo temporale intercorrente dal 29 novembre al 6 dicembre 2020; un report giornaliero della situazione epidemiologica cittadina e su quella riguardante la popolazione studentesca delle sole scuole dell’infanzia e delle primarie, tenendo conto del fatto che purtroppo Campobasso non è presente al tavolo dell’unità di crisi.”

TERMOLI – “Alla luce dell’ordinanza n. 51 del 7/12/2020 emessa dal Presidente della Regione Molise, verificata, allo stato, la compatibilità dello svolgimento dell’attività didattica con la situazione epidemiologica della nostra comunità, sentito i Presidi interessati – ha affermato in una nota il primo cittadino – comunico che le scuole primarie di Termoli continueranno la propria attività in presenza. Resta inteso che ove si rendesse necessario modificare tale decisione assumerò senza indugio i provvedimenti consequenziali”.

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI – “Alla luce dell’ordinanza emessa in data odierna dal Presidente della Regione Molise, verificata, allo stato, la compatibilità dello svolgimento dell’attività didattica con la situazione epidemiologica della nostra comunità, comunico che la scuola primaria di San Giacomo degli Schiavoni continuerà in presenza. Resta inteso che ove si rendesse necessario modificare tale decisione assumerò senza indugio i provvedimenti consequenziali”.

RIPALIMOSANI – AVVISO APERTURA SCUOLA: nella speranza di poter rispondere a quante più persone possibili, si porta a conoscenza che a seguito dell’ordinanza n.51 del presidente della Regione Molise che impone la DAD fino al 6 gennaio (ad eccezione dell’infanzia), si comunica che la PRIMARIA (scuole elementari) rimarrà APERTA regolarmente.Mentre per la scuola secondaria di primo grado (medie) non avendo la possibilità di derogare all’ordinanza, ci sarà la DAD.

VINCHIATURO – Il Presidente della Giunta Regionale del Molise ha inteso emanare un’ordinanza (n.51 del 7.12.2020) di chiusura delle scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie), su tutto il territorio regionale dal 9 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, autorizzando la didattica a distanza. L’ordinanza prevede la facoltà per i sindaci di derogare alla disposta chiusura, ma solo relativamente alle scuole primarie dei propri comuni.Pertanto, si avvisano i cittadini che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della summenzionata ordinanza, valutato l’andamento della situazione epidemiologica sul territorio di Vinchiaturo e viste le modalità di organizzazione del servizio scuolabus, RESTA AL MOMENTO CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA presso la Scuola primaria di Vinchiaturo, salvo eventuali provvedimenti restrittivi in caso di un mutamento della situazione epidemiologica. Anche in considerazione dell’impegno e del lavoro svolto da Amministrazione Comunale, Dirigenza Scolastica, Corpo Docente, Collaboratori Scolastici e Genitori, dispiace enormemente che il Presidente della Regione Molise abbia deciso di sospendere l’attività didattica in presenza della scuola secondaria di primo grado (scuole medie) senza concedere ai Sindaci la possibilità di fare una valutazione oggettiva della necessità di tale sospensione negli istituti del proprio comune e togliendo loro il potere di disporre la sospensione dell’attività didattica nei casi di necessità e contigibile urgenza.Ciò anche in considerazione che ormai mancano solo 2 settimane alle vacanze natalizie e che la frequenza in presenza della scuola media non comporta particolari pericoli di contagio.

PORTOCANNONE – Con riferimento alla ordinanza n. 51 del Presidente della Giunta regionale pubblicata in data odierna, si informa la Cittadinanza che, valutata la situazione epidemiologica sul nostro territorio, considerato che le attuali criticità in termini di contagio sono tutte note, ampiamente circoscritte e prive di contatti con l’ambito scolastico, sentita per le vie brevi la Dirigente scolastica, mercoledì 9 dicembre verrà emessa Ordinanza Sindacale finalizzata a consentire le lezioni in presenza della Scuola Primaria, mentre la Scuola Secondaria proseguirà in DAD non prevedendo l’ordinanza regionale alcuna possibilità di deroga.

Nessuna limitazione è infine prevista per le c.d. Sezioni Primavera, e per la Suola dell’Infanzia le cui attività, pertanto, continueranno regolarmente ad essere svolte in presenza. Per quanto ovvio, è fatta riserva di adozione di provvedimenti più restrittivi nel caso dovessero emergere nuove problematiche suscettibili di incrementare il rischio di contagio nelle scuole. Con l’occasione infine, si informano le famiglie interessate, che da mercoledì 9 dicembre, verrà regolarmente ripristinato il servizio di refezione scolastica.

CASACALENDA – In seguito all’ORDINANZA del Presidente della Regione n 51 del 7.12. 20, sentita la Dirigente Scolastica e avendo piena contezza della assenza, ad oggi, di situazioni di rischio di contagio, si ritiene che la nostra scuola primaria possa continuare le lezioni in presenza. A pochi giorni dall’inizio delle vacanze, dove non sussistono particolari criticità o rischi di contagio (Casacalenda 1 solo caso positivo isolato da oltre un mese), chiudere i bambini in casa significa, a mio parere, dar loro colpe che non hanno, significa frustrare il lavoro degli insegnanti, significa costringere entrambi ad una fatica ulteriore – quella della didattica digitale – che coinvolge anche le famiglie. Abbiamo rispettato le regole, stiamo provando con tutte le nostre forze a far superare loro un periodo molto complesso permettendogli di vivere un minimo di normalità. Il tutto in un clima di piena collaborazione tra studenti, docenti, personale scolastico e genitori. Non possiamo fare un passo indietro, costringendoli a un mese in casa. Per quanto riguarda le scuole medie, l’ordinanza prevede il passaggio alla DDI obbligatoria, ma tra colleghi e dirigenti, chiederemo anche sulla scuola media una deroga al provvedimento. Resta inteso che, qualora la situazione epidemiologica dovesse cambiare, qualora si dovesse presentare un maggiore rischio di contagio, non esiterò a chiuderle con effetto immediato, così come è stato sino ad ora. Questa decisione è stata maturata anche nel confronto tra Sindaci che convengono sulla stessa linea. Spero che i genitori comprendano questa scelta. Ad ogni modo io resto disponibile al confronto, sempre. Molto meno alle chiacchiere da bar fatte in mia assenza che dimostrano solo mancanza di rispetto e, sopratutto, di collaborazione.

Per tutte le altre disposizioni previste dall’ordinanza, vi faccio un riepilogo in un altro post dedicato.

PETACCIATO – Vista l’ordinanza n.51 del 7 dicembre 2020 emessa dal Presidente della Regione Molise; sentito il dirigente scolastico, verificata, allo stato, la compatibilità dello svolgimento dell’attività didattica con la situazione epidemiologica della nostra comunità, si comunica che la scuola primaria di Petacciato, anche nel periodo dal 9 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, continuerà in presenza. Qualora l’andamento della situazione epidemiologica dovesse registrare variazioni per cui si rendesse necessario modificare la presente determinazione, si provvederà tempestivamente in merito.

CAMPOMARINO – Il Sindaco, vista l’ordinanza n.51 del Presidente della Giunta Regionale, pubblicata in data odierna, decide di riportarsi all’art. 1 comma 1 che prevede la sospensione sull’intero territorio regionale, dell’attività di didatticain presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con le sole eccezioni della scuola dell’infanzia dal 9 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

GUGLIONESI. «Visto l’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nr.51 del 7.12.2020 – si legge in una nota del sindaco – si avvisa che nelle prossime ore verrà emanata un’ordinanza sindacale con la quale, constatata la compatibilità dello svolgimento dell’attività didattica con l’andamento della situazione epidemiologica nel nostro Comune, le lezioni per la scuola primaria continueranno in presenza».

JELSI. «La scuola primaria di Jelsi – si legge nell’ordinanza del sindaco D’Amico – in deroga all’articolo 1 comma 1 dell’ordinanza del presidente della Regione Molise, numero 51 del 07/12/2020, potrà svolgere in presenza le attività didattiche dal 9 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021.

MONTENERO DI BISACCIA. «Cari concittadini – si legge in una comunicazione del sindaco Contucci – quest’oggi abbiamo ricevuto la notizia di un nuovo positivo al Covid e di otto guariti.

La persona positiva appartiene ad un cluster noto e numeroso, con catena dei contatti già ricostruita e in parziale via di risoluzione.

Agli otto guariti, appartenenti a cluster vari, rivolgiamo l’augurio di cuore di poter trascorre con ritrovata gioia e serenità le prossime festività natalizie. Informo inoltre che, a seguito dell’Ordinanza n. 51 emanata oggi (7 dicembre 2020) dal Presidente della Giunta Regionale del Molise, Donato Toma, dopo aver sentito la Dirigente Scolastica, il Dipartimento Unico di Prevenzione e valutato lo stato attuale della situazione epidemiologica locale, anche in relazione alla popolazione scolastica, comunico che la Scuola Primaria di Montenero di Bisaccia continuerà le sue normali attività in presenza, salvo eventuali ed ulteriori sviluppi che dovessero modificare la situazione, a seguito dei quali provvederò ad assumere le decisioni conseguenti. Nelle prossime ore sarà comunque predisposto un opportuno provvedimento».