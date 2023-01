Le scuole chiuse domani lunedì 23 gennaio in Molise (elenco in aggiornamento)

TRIVENTO. “Considerate le diverse altimetrie del nostro territorio, le avverse condizioni meteo, le basse temperature, neve e ghiaccio, che rendono pericoloso il transito degli scuolabus, per la sicurezza di tutti, il sindaco di TRIVENTO, Pasquale Corallo, dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata del 23 gennaio 2023”.

**********

A CASACALENDA le scuole resteranno chiuse domani, lunedì 23 gennaio e martedì 24 gennaio. Il sindaco Sabrina Lallitto: Ho firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole per domani e martedì, al fine di avere la certezza della sicurezza del transito dei mezzi di trasporto sulle strade comunali, provinciali e statali. Faremo delle verifiche sul funzionamento degli impianti all’interno dei plessi e puliremo i piazzali degli istituti. Accogliamo studenti anche dei comuni vicini e dobbiamo garantire sicurezza a tutti.

**********

BONEFRO. Si torna a scuola all’Infanzia. Restano chiuse le medie

Si tornerà a scuola all’Infanzia mentre resterà chiusa per la giornata di domani, 23 gennaio, la scuola secondaria di I grado. È la decisione assunta dal sindaco di Bonfero, Nicola Giovanni Montagano. “Vista l’attuale condizione meteorologica e al fine di completare le operazioni di rimozione neve nel plesso scolastico, lunedì 23 gennaio 2023 saranno sospese le attività didattiche presso la Scuola secondaria di primo grado a Bonefro. La Scuola dell’Infanzia, invece, sarà regolarmente aperta. Sarà garantito il trasporto scolastico per San Giuliano di Puglia, secondo gli orari ordinari, in quanto la Scuola primaria sarà regolarmente aperta”.

*************

CERCEMAGGIORE. il sindaco di Cercamaggiore, Gino Donnino Mascia, considerato che in paese sono presenti notevoli accumuli di neve e ghiaccio, ha disposto con propria ordinanza la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 23 gennaio 2023.

(DATI IN AGGIORNAMENTO)