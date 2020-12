Le scommesse online esplodono durante la pandemia, ecco perché

I siti di scommesse online in queste settimane stanno aumentando i loro introiti grazie alla chiusura delle agenzie a causa del dpcm anti covid-19. Il calcio e le sue scommesse online monopolizzano il calendario del betting nostrano 7 giorni su 7 e i risultati sono eccellenti e in questo articolo vi spieghiamo i motivi.

Le scommesse online calcio entrano nel vivo grazie ad un palinsesto fittissimo

I siti di scommesse online cavalcano l’onda e sfruttano la crisi del settore fisico trasformando in opportunità per sé stessi. E’ la dura legge del mercato che ovviamente comprende anche quello del calcio e delle scommesse online. Sì, perché con il nuovo dpcm nel mondo del betting l’opzione scommesse online sono rimaste l’unico modo per giocare legalmente in Italia. Con la seconda chiusura delle agenzie, dei negozi e dei corner, dopo quella della scorsa primavera, il mondo delle scommesse online ha acquistato nuove fette di mercato. Il futuro è sicuramente nelle mani dei maggiori siti di scommesse online.

Il calcio con le sue scommesse online è nello specifico lo sport più giocato dagli amanti del betting in Italia. La settimana standard dei siti di scommesse online sul calcio prevede i posticipi dei maggiori campionati il lunedì, la Champions League il martedì e mercoledì, l’Europa League il giovedì, gli anticipi di campionato il venerdì e le intere giornate di Serie A e di tutte le altre leghe nel weekend. Con un calendario così fisso è quindi comprensibile come le scommesse online calcio vadano per la maggiore.

Tutti i vantaggi delle scommesse online fra bonus e promozioni

Le scommesse online hanno tantissimi vantaggi che nel corso degli anni hanno permesso a questo settore di superare per fatturato e profitto quello fisico. Sui tanti portali che offrono le migliori scommesse online infatti si possono giocare su siti aperti h24, 7 giorni su 7 e 365 giorni l’anno, con grafiche accattivanti, un’offerta sempre più ampia di partite live e tanti promozioni e offerte per i nuovi utenti. Fra questi ci scommesse sportive online con bonus benvenuto che permettono ai nuovi clienti di avere come regalo una somma di denaro da giocare immediatamente come “premio” per essersi iscritto al sito web.

I siti di scommesse online hanno potuto così sfruttare al meglio i vantaggi delle nuove tecnologie ampliando in maniera costante nel corso degli anni l’offerta. Il calcio e le sue scommesse online oggi vantano centinaia di campionati quotati con tipologie di scommesse pre match e live che sono fino a 10 anni fa erano impensabili da vedere su un sito di betting. Ma nel corso degli anni le scommesse sportive online hanno abbracciato anche eventi collaterali come il Festival di San Remo, Grande Fratello, X-Factor o le elezioni politiche americane. Tutti eventi che sui siti di scommesse online hanno grande successo. Le scommesse online in definitiva hanno rivoluzionato il mondo del betting aumentando l’offerta, portando quote sempre più competitive e bonus sempre più allettanti. Ecco perché il futuro delle scommesse non può essere altro che online e la pandemia da covid sotto questo aspetto ha solo accelerato un processo che sarebbe comunque stato inevitabile.