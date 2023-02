Le sciabolate in rete di Laurenzo

La rete è un mezzo fantastico, immediato e se vogliamo anche pericoloso per far parlare di se, della propria attività, della società in cui viviamo. In modo positivo, del tutto spontaneamente, senza mezzi economici e collaboratori, solo col sorriso e partendo da quel Molise che non esiste, ci è riuscito un nostro corregionale che tra l’altro vive per giunta in un piccolo paese: Tavenna. Ci riferiamo a Laurenzo Barisciano che sta raggiungendo il traguardo dei 300 mila visitatori. Nasce per caso con tik tok, instagram, dove inizia a dare bella mostra di se con sciabolate fantasiose che catturano le attenzioni degli utenti del web. Un esordio non voluto, per caso, ma che poi diventa post dopo post, virale, sia perché è bravo, sia perché sostanzialmente è originale. Sorriso, ironia, gestualità, spontaneità, forse anche occhiali e barbetta lo rendono facilmente appetibile, insieme alla sua sciabolata con la bottiglia in mano: si prepara, inizia a sciabolare e sfodera il colpo. Ovviamente poi la bottiglia non la deve tutta e continua a stapparne altre con gli amici che lo esaltano accanto. Un modo particolare che lo vede come jolly nelle feste, nelle tradizioni, in compagnia degli amici: c’è chi canta, chi suona, chi accende il camino, chi cucina e chi… sciabola lo spumante. Dopo essersi aggiudicato il titolo di Tik Toker, Laurenzo è approdato da poco sul reel di Facebook. Anche sulla piattaforma social più conosciuta è subito boom di visualizzazioni. La sua “spada” ha superato subito 270.000 visualizzazioni mentre un suo video divertente supera il 1.800.000 visualizzazioni con 14.000 likes. Forza Laurenzo e pubblicizza il Molise e la tua Tavenna.

IL VIDEO IN ALTO