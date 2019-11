Le “Sardine” anti Salvini sbarcano anche in Molise

Due le pagine regionali dedicate su facebook

Le “Sardine” sbarcano anche in Molise. Dopo Bologna e poi Modena il movimento spontaneo che tra i suoi ideatori vede Mattia Santori, ha aperto due pagine Facebook anche nella nostra regione. Ma chi sono le sardine? Il movimento di protesta anti-Salvini sta cercando di collocarsi come argine alla coalizione di centrodestra (che sta pian piano conquistando, a suon di voti, tutte le regioni italiane, ultima la “rossa” Umbria) alle prossime elezioni regionali in programma, nel mese di gennaio, in Emilia Romagna (altra regione storicamente “rossa”).

«Ci siamo! Anche il Molise dirà ‘No’ – esordisce il gruppo “Le Sardine-Molise” su Facebook – alla propaganda leghista incentrata su odio, bugie e rancore!».

«Anche il Molise – continuano – come Bologna, Modena, Torino, è una terra fondata sull’inclusione, sullo studio, sul lavoro, sul volontariato. “Purtroppo la nostra comunità è sotto attacco da parte di una forza che ritenere politica è un’offesa alla politica. Dopo aver strumentalizzato i migranti, i cristiani e le persone fragili ora è il nostro turno nel tritacarne mediatico di Matteo Salvini e i suoi accoliti. Eppure ci fa bene, perché dormivamo da tanto. Alzino la mano quelli che non scendevano in piazza da anni. Alzino la mano quelli che stavano a casa a criticare e lamentarsi invece che rimboccarsi le maniche. Alzi la mano chi ha disegnato una sardina dopo anni che non disegnava niente. Ecco che allora la prima lezione è per noi. Illudersi che tutto cambi senza che noi per primi si muova un dito è un’illusione».

Poi c’è il “Movimento delle Sardine” che invece, sempre su Fb afferma: «Quanto è bello essere LIBERI, quanto è bello avere un’opinione, quant’è bello difenderla…le SARDINE nascono per questo, per difendere la propria idea per non parlare con la bocca di nessuno. Noi siamo gente semplice, non vogliamo essere nessuno, e mai come adesso possiamo dimostrare che IL MOLISE ESISTE E RESISTE… condividete, invitate, cresciamo insieme, e organizziamoci, noi o altre pagine non importa, SARDINE MOLTIPLICATEVI!!!».