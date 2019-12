Le Sardine a piazza San Giovanni, sul palco anche una molisana

Si è conclusa nella serata di oggi, sabato 14 dicembre, la manifestazione di Piazza San Giovanni a Roma delle Sardine (ARTICOLO E FOTO QUI).

Tra gli interventi quello di una molisana, Luce Visco, attuale presidente dell’Arcigay Molise.

Luce Visco ha raccontato l’importanza del tema della lotta alla transfobia e al bullismo, raccontando le difficoltà della sua storia in quanto giovane donna trans. Dal palco Luce Visco ha poi rivendicato con orgoglio il fatto di essere molisana.

«Una grande notizia – riferiscono dall’Arcigay Molise – per una regione che spesso ha difficoltà a farsi conoscere. Una grande occasione per raccontare una storia importante nella speranza di cambiamento verso una società migliore».

IN ALTO IL VIDEO DELL’INTERVENTO DI LUCE VISCO