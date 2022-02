Le rubano contanti, gioielli e fede, la storia di un’anziana di Sepino a Pomeriggio Cinque

La 74enne è stata contattata al telefono da un uomo che si è spacciato per il nipote chiedendo aiuto per la mamma in difficoltà. Sul fatto indagano i carabinieri di Bojano

Tutto comincia con un’innocua telefonata e finisce facendo perdere migliaia di euro alla vittima. La truffa della figlia nei guai è nota da molti anni ed è ancora una di quelle più utilizzate dai criminali. L’ultimo episodio, di cui ha parlato anche la trasmissione “Pomeriggio Cinque” in onda su Canale 5 e condotta da Barbara D’Urso, è avvenuto a Sepino. All’ora di pranzo, il telefono della signora Maria Concetta, 74 anni, e del marito, Luigino, squilla e, dall’altro capo del telefono, un uomo le intima di dare 3.300 euro perché la figlia è in difficoltà, piantonata dai carabinieri. Una donna scende dalla macchina e si incammina verso la casa. Entra dalla porta principale e trova gli oggetti di valore, tra cui la sua fede nunziale e gli orecchini, oltre ai soldi preparati da Maria Concetta.

L’anziana, una volta resasi conto dell’accaduto, allerta i carabinieri che hanno fatto scattare le indagini per rintracciare i malviventi. “Mio nipote mi ha chiamato dicendomi ‘nonna ci devi aiutare perché mamma è in difficoltà – racconta Maria Concetta alla D’Urso – ma io gli ho risposto che aveva una voce diversa dal solito. Lui, di rimando, mi ha detto di aver avuto l’influenza con le placche alla gola e ha riferito che la mamma, che lavora in banca a Reggio Emilia, al momento non poteva parlare e mi avrebbe richiamato lei stessa”. A casa di Maria Concetta e Luigino anche il capitano della Compagnia carabinieri di Bojano, Pica, che ha cercato di rassicurare i coniugi: “Non escludiamo possibilità di trovare i gioielli, anche attraverso i Compro Oro in cui spesso vengono smerciati. La speranza è di restituirle almeno la fede nuziale”.