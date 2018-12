«Le Regioni in difficoltà non possono essere lasciate sole»

«Nella sanità nei prossimi mesi firmeremo con le Regioni il nuovo Patto per la salute, sbloccheremo non solo le risorse ma anche le idee. La sanità degli egoismi non fa bene a nessuno, la salute è innanzitutto un diritto, non un semplice business, anche se genera (e per fortuna!) profitto e sviluppo». Lo ha detto ieri al Mattino di Napoli il Ministro della salute Giulia Grillo.

In relazione al regionalismo differenziato la Grillo ha sottolineato: «Autonomia non deve significare egoismo del più ricco. Con la Lega siamo d’accordo perché ci sia di pari passo un patto di concreta solidarietà tra i territori. Io mi occupo del sistema sanitario, non posso permettere che le Regioni più in difficoltà si arrangino da sole, o che siano considerate pesi morti. L’Italia è un grande Paese e lo è il suo Servizio sanitario che il mondo ci invidia. Ecco, se la riforma porta a una valorizzazione dei territori con regole più aggiornate ai tempi e al contempo con un forte spirito di solidarietà non posso che essere favorevole. Le richieste di autonomia, a mio modo di vedere, muovono tutte da un presupposto e cioè l’incapacità che c’è stata nel passato, a livello centrale, di dare delle risposte concrete ai problemi posti dai singoli territori. Ora le cose stanno cambiando e al ministero siamo al lavoro per adeguare la normativa alle esigenze del sistema».

Ma il ministro è tornata sulla materia sanitaria. «Un paese diviso non fa bene a nessuno – ha detto Grillo – La