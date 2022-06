Le rappresentazioni sacre – I Misteri e gli Ingegni di Paolo Saverio Zinno

La FESTA, secondo l’antropologo locale Giulio Di Iorio, è “l’effimero che ritorna ciclicamente nel tempo; ma, perché esso ritorni, deve avere alle spalle una memoria storica degli avvenimenti che hanno interessato l’uomo, che li tramanderà ad altri uomini nel tempo. In questa maniera si ha l’origine della TRADIZIONE, che altri non è che la ricorrenza di un determinato avvenimento che ritorna nel tempo”.

Alla luce di queste brevi definizioni si può ben affermare che le feste religiose, e quelle civili, costituiscono il patrimonio delle tradizioni del luogo ove esse si svolgono. Riferendosi a Campobasso, va detto che il suo patrimonio di queste tradizioni è andato via via affievolendo nel tempo, soprattutto se si pensa alla ricchezza delle fiere di una volta legate alla ricorrenza della festività di un santo. Basti ricordare le ormai scomparse feste del 2 Luglio, in cui si onorava San Liberato o quella del 29 Giugno legata ai Santi Pietro e Paolo; né vanno sottaciute le grandi feste che si celebravano il 24 Aprile in onore di San Giorgio, patrono della città, ormai ridotta ad una semplice funzione liturgica seguita da una modestissima processione; quella di Sant’Antonio di Padova del 13 Giugno, in cui ogni rione erigeva piccoli altari votivi e donava del pane consacrato al Santo ai fedeli di passaggio; quella di San Giovanni Battista del 24 Giugno, legata ad una importantissima fiera di bestiame. Sono solo alcune solennità ormai scomparse o che sono state ridotte a modeste celebrazioni rionali. La tradizione resiste inalterata, con tutto il loro apparato sacro e profano, con le feste di Sant’Antonio Abate del 16 Gennaio e del Corpus Domini, quest’ultima ritenuta la più importante della nostra città.

Prima di parlare del Corpus Domini, occorre fare un breve, seppur doveroso, excursus sulla origine dei Misteri in generale, sul significato che esso riveste per noi campobassani in particolare.

Il nome Mistero non è dovuto alla fantasia dei campobassani, ma ha origini molto antiche. Con questo termine, infatti, si chiamavano gli spettacoli pubblici di argomento sacro legati ad una simbologia che nel Medio Evo, sull’esempio delle Lauda (componimento poetico del XIII sec. di argomento religioso, la cui invenzione viene attribuita a Guittone d’Arezzo. Nella sua forma più antica, la Lauda è adattata sul modello liturgico dei salmi di lode, cantati nell’ultima ora dell’Ufficio canonico), attori viventi inscenavano in piazza su palchi improvvisati dando vita alle cosiddette Rappresentazioni Sacre o che venivano proposti processionalmente con strutture rigide (vere e proprie antesignane degli “Ingegni” del Di Zinno), in questo caso si parla di Sacre Rappresentazioni Mute.

Sia le esibizioni dal vivo che le strutture rigide proponevano al popolo, che vi assisteva, le varie figure evangeliche interessate ad episodi di narrazione evangelica o ai principali Misteri della religione cristiana.

Questi spettacoli, che appagavano molto la curiosità popolare, in Italia ebbero una grande diffusione, favorita soprattutto dall’autorità religiosa che vedeva in essi lo strumento principale mediante il quale, non solo il popolo poteva essere ammaestrato ed ispirato più facilmente ai principi religiosi, ma anche il mezzo più pratico per esaltare l’epopea delle Crociate Cristiane in Oriente.

Il Muratori, nelle sue Antichità Italiane, fornisce notizie certe di Rappresentazioni Sacre un po’ in tutta Italia, a partire dal XIII sec. in poi. Nella Cronaca del Friuli, ad esempio, Giuliano Canonico da Cividale riferisce di una Sacra Rappresentazione sulla vita di Gesù Cristo tenutasi nel 1298 a Cividale e di un’altra sulla vita di Adamo ed Eva riprodotta nel 1304 dal clero nel Palazzo del Patriarca. Nel 1336 a Milano venne rappresentata in forma solenne la festa della Epifania; mentre, il Cibrario riferisce di una Rappresentazione dei Misteri, avutasi a Milano nel 1368 al cospetto della Contessa di Savoia, moglie di Amedeo VI. Il D’Ancona, nelle Origini del Teatro Italiano, ci dice che a Firenze, già nel 1439, vi fossero Rappresentazioni Sacre su episodi religiosi e sulla vita dei Santi. Ad una di queste, tenutasi nel 1473 in onore di San Giovanni Battista, assistette Eleonora d’Aragona, di passaggio a Firenze, prima di dirigersi a Ferrara per sposare Ercole 1° d’Este. A Bologna, nel 1492, si tenne una processione con rappresentazione sul Corpus Domini; mentre a Pistoia, nel 1500, sempre in occasione del Corpus Domini, fu fatto sfilare per le strade un Mistero sulla Purità, impersonata da una fanciulla vestita di bianco. Tra le spese sostenute, tra il 1462 ed il 1469, dalla Corte di Ferrante 1° d’Aragona, figlio di Alfonso 1°, ci sono quelle per le Sacre Rappresentazioni date in occasione della Domenica delle Palme. Dalle cedole di Tesoreria dell’Archivio di Stato di Napoli si rileva tutta una serie di spese per sovvenzionare Rappresentazioni Sacre tenutesi tra il 1460 e il 1504, come quelle del giovedì Santo del 1469 o del venerdì Santo del 1470 avutesi nel Castelnuovo (Maschio Angioino). Lo storico Gaspare Fusolillo riferisce che nel 1548 e nel 1549, in Campania, precisamente a Sessa Aurunca, vennero rappresentati alcuni Misteri in occasione della festività del Corpus Domini; mentre, nel 1558, a Santa Maria in Grotte di Sessa, in occasione del martedì in Albis dopo Pasqua, venne proposto il sacrificio di Abramo e di Isacco. Più indietro nel tempo, più precisamente nel 1506, frate Giovanni da Pontremoli, durante la sua predicazione nella chiesa di S. Lorenzo di Sessa Aurunca, ordinò di tenere una Rappresentazione Sacra sulla vita di San Francesco. Su questo avvenimento, conclusosi tragicamente, il novelliere Girolamo Morlini, nelle sue “Novellae latine” del 1520, riferisce che, il personaggio interprete del Santo di Assisi, entrò in scena volutamente nudo in quanto si prefiggeva lo scopo di conquistare la donna della quale era innamorato. “Sanctus Franciscus andidumque in teatro se fecit… ut, nudus indicando, illam alliceril”. Questo episodio, fuori programma, riuscì ad attirare l’attenzione di moltissime persone che assistevano allo spettacolo dall’alto del palco. Lo stupore del momento, e la confusione che ne derivò, provocò la caduta rovinosa del Mistero con tutti i suoi personaggi che lo arricchivano, con il conseguente ferimento degli stessino, nonché la morte dell’attore che impersonava Dio.

Nel XVI sec. si ha notizia di altre Rappresentazioni Sacre a Nola (Opere della Settimana Santa, l’ultima Cena, la fattura della Croce, la creazione di Adamo ed Eva), e ad Aversa (la decollazione di S. Paolo, la Natività di Gesù, Giuditta ed Oloferne, il Diluvio e l’Arca di Noè).

Anche in Abruzzo le origini delle Rappresentazioni Sacre sono molto remote nel tempo, anche se si ha contezza di questi “spettacoli sacri” solo nel XVI sec. come, ad esempio, quelli rappresentati nel 1516 dai frati della Congrega di S. Massimo e da quelli di S. Leonardo sui Misteri di Mosè.

Parlando degli Ingegni, Giorgio Vasari, sulla Vita del Brunelleschi (1377-1446), afferma che lo scultore fiorentino fu uno dei primi artefici di queste strutture, avendo ideato quelle del Paradiso e di San Felice, macchine che furono adoperate durante la festa dell’Annunziata in Firenze. Successivamente, i primordiali congegni del Brunelleschi, furono radicalmente modificati dall’ingegnere fiorentino Girolamo della Cecca (1408-1499), tanto è vero che Vasari riferisce che la gente credette che essi erano stati ideati dallo stesso della Cecca e non dal Brunelleschi. Ciò che differenziava gli Ingegni del Brunelleschi da quelli del della Cecca era sostanziale: quelli del primo erano macchine fisse in un determinato luogo, preparate come scena per le Sacre Rappresentazioni; mentre, quelli del secondo, erano strutture in ferro ramificato, da portare in processione a spalla d’uomo, su cui vi erano sistemati dei personaggi viventi, con ciò molto simili ai nostri Ingegni. Infatti, prima che fossero costruite le “macchine” dal di Zinno, gli Ingegni del fiorentino della Cecca sono gli unici, di cui si ha notizia, che hanno proposto Misteri sacri i cui personaggi erano persone viventi.

Ulteriori notizie sui Misteri e sulle Rappresentazioni Sacre sono riportate in un manoscritto conservato nella Biblioteca dei Gerolomini a Napoli. Le feste maggiori di cui si parla sono quelle del miracolo di San Gennaro, patrono di Napoli e del Corpus Domini, dove venivano portati in processione i rispettivi Misteri. Non vanno sottaciute nemmeno le notizie sui Misteri dedicati a Santa Cristina nella città di Bolsena, riportate da Mons. Isidoro Carini su una copia del giornale “La Lega Lombarda” del 31 Agosto del 1894.ove venivano portati in pr Egli riferisce che si trattava di dodici quadri viventi, raffiguranti i fatti più importanti della vita della santa, fatti sfilare in due processioni distinte, sei per processione: una la sera precedente la festività della santa del 24 Luglio, l’altra il giorno successivo.

Molto importante è ciò che Alessandro D’Ancona, nella sua Storia del Teatro, riferisce in merito alle Rappresentazioni Sacre sulla Passione di Cristo, tenutesi nel 1634 ad Ober Ammergan, nell’Alta Baviera. In Italia, invece, cita nell’ordine: i Misteri della Fede e sulla Gloria del Cristianesimo, che si tenevano a Lucca, a Pisa e nei paesi arroccati sull’Amiata; i diciotto carri di Eboli, raffiguranti i principali episodi della Passione di Cristo; i dodici Misteri di Campobasso; la Rappresentazione Sacra dei talami, che si teneva a Pasqua ad Orsogna in onore della Madonna; i Misteri di Arzano, raffiguranti la vita di alcuni santi; la presentazione dei doni al Bambino Gesù, che si rappresentava ad Atessa in Abruzzo e a Galiano nel catanzarese; la Passione dei Martiri di Atripalda e di Avellino, di Barile e di Calvano, di Eboli e di Santa Croce; la resurrezione del Cristo di Acerra e di Brienza, di Carlantino e di Forio d’Ischia, di Fratta Grumo e di Gioiosa, di Lanciano, di Monteleone e di Sulmona.

Come è dato vedere la tradizione delle Rappresentazioni Sacre e dei Misteri è stata fiorente in ogni contrada d’Italia e, seppure dette figurazioni risultavano variegate nella loro ricostruzione storica ed iconografica, tutte avevano per sfondo la trattazione di avvenimenti o di simboli sacri.

Va detto, però, che queste Rappresentazioni, in un primo momento ben viste e tollerate dal Clero in quanto fedeli nella loro ricostruzione storica, con l’andar del tempo si arricchirono di citazioni spurie, prive di serietà e di apparato religioso, tanto che, alla fine, sollecitavano nella gente più ilarità e divertimento che sentimenti avvertiti di fede e di riflessione, come quando, nel XVI sec. fu introdotto nel Duomo di Milano un Mistero raffigurante un cavallo di legno bardato da ogni tipo di vettovaglie, dalla salsiccia alle forme di formaggio, dal pane alle fiasche di vino ecc. Allora parve logico alla Chiesa condannarle e vietarle. Un primo veto a questi spettacoli, per così dire irriverenti, fu posto con il Concilio di Strasburgo del 1549. I successivi Concili di Burges e di Aix-en-Provence del 1585 (Concilium Aquense) e di Bordeaux del 1588 sancirono la loro condanna definitiva. A questi divieti ufficiali della Chiesa si affiancarono anche Editti promulgati da autorità temporali locali come, ad esempio, quello dell’Arciduca di Fiandra del 1601, che vietò ai suoi sudditi tutte le rappresentazioni drammatiche e politiche afferenti alla religione. Tutti questi veti, naturalmente, furono la logica conseguenza della scomparsa, progressiva nel tempo, di molte di queste importanti Rappresentazioni Sacre anche se ancora oggi le più sentite resistono all’usura del tempo. Ad esempio, nella nostra regione si citano nell’ordine: la Sacra Rappresentazione del San Giorgio a Mirabello; delle Tenebre, che si recitano durante la Settimana di Passione a San Giovanni in Galdo, a Toro, a Monacilioni, a Casacalenda ecc.; le Tredici Pietanze a Riccia, a Monacilioni, a Petrella Bifernina, a Castellino del Biferno, solo per citare quelle più conosciute; la Devozione degli Apostoli del giovedì Santo a Campobasso, stabilita per testamento, come voto di salute dall’Abate Nicola Zita morto nel 1470; il Mortorio del venerdì Santo, sempre a Campobasso, con la solenne processione arricchita dal toccante coro inneggiante il Teco Vorrei del Maestro Michele De Nigris, su versi del Metastasio; il Corpus Domini, ritenuta la festa più importante e toccante, da un punto di vista religioso e folcloristico, del nostro capoluogo di regione.

Non è dato sapere con certezza in che anno ebbe inizio la processione dei Misteri a Campobasso, anche se alcune testimonianze scritte collocherebbe l’avvio di questa tradizione tra la seconda metà del XV secolo e la prima del XVI, allorquando il Clero decise di rendere più solenne e caratteristica la festa del Corpus Domini consentendo alle Confraternite locali di arricchire la processione con una Rappresentazione Muta dei Misteri, ovvero con strutture rigide raffiguranti avvenimenti tratti dalle Sacre Scritture (Alla processione prendevano parte anche le maestranze ed il ceto degli agricoltori e degli artigiani. Essa era preceduta da due grosse torce in legno di pioppo rivestite di cera, con in cima posto un lucignolo ardente. Le torce erano dette faglie o ‘ntòrce: la faglia dei coloni, che apparteneva ai coloni, era adorna di muschio verde e di spighe di frumento crescente; l’altra, di proprietà degli artigiani, sorretta da due angeli scolpiti in legno, era chiamata faglia degli artieri ed era arricchita da fiori, nastri, piume, bandiere. Simbolicamente esse rappresentavano la Fede, la Devozione e la Luce guida alle attività degli agricoltori e degli artigiani di Campobasso. Delle due faglie, quella che apriva la processione era quella dei contadini, preceduta da suonatori di pifferi e di zampogne, mentre la faglia degli artigiani procedeva accodata alla prima accompagnata da suonatori di violino. Dopo la processione queste ‘ntòrce venivano conservate nella chiesa di S. Leonardo). Tuttavia, dopo pochi anni da questa importante ed innovativa decisione vescovile, anche nel nostro Molise invalse l’abitudine, da parte degli organizzatori della festa, di proporre nuove Rappresentazioni che nulla avevano a che fare con il sacro, molto, invece, con il profano. Ciò costrinse Monsignore Fulgenzio Gallucci, Vescovo di Boiano, nel Sinodo del 1629, a proibire la sfilata di quella tipologia dei Misteri durante la processione del Corpus Domini, in quanto ritenuti profani e poco adatti alla circostanza. “Representationes, quaedam quae potius populum ad risum quam ad devotionem movere possunt, omnino tollantur”, stabilendo che l’organizzazione della processione del Corpus Domini e la realizzazione ortodossa dei Misteri fossero affidate di anno in anno ad una delle tre Confraternite operanti nella città di Campobasso, previa sua preventiva approvazione. (A Campobasso operavano tre Confraternite: quella dei Crociati, facente capo alla chiesa di Santa Maria della Croce, quella dei Trinitari, operante nella chiesa della Trinità e quella di Sant’Antonio Abate della Chiaia avente sede nell’omonima chiesa di Sant’Antonio Abate). Per decisione dello stesso Vescovo le restanti due Confraternite non potevano prendere parte alla processione né fisicamente, né con i propri Misteri. Ad esse era data la sola possibilità di celebrare il Corpus Domini nelle chiese di appartenenza con cerimonie non solenni ovvero con messe non cantate, prive dell’accompagnamento musicale e dell’annuncio del suono delle campane.

Gli antichi Misteri delle Confraternite campobassane non erano quelli che oggi conosciamo tutti, ma erano strutture in legno o di cartapesta raffiguranti quadri o simboli delle Sacre Scritture, per cui erano facilmente soggette a deterioramento o a trasformazioni più o meno radicali da parte delle maestranze che ne avevano la cura. Esse si sono perpetuate e tramandate nel tempo, con proposizioni variabili, fino al XVIII secolo, quando il campobassano Paolo Saverio di Zinno, su commissione delle stesse Confraternite, rese stabili e fisse le figurazioni dei Misteri. Pare che la commessa gli fu fatta nel 1740, quando lo scultore aveva appena compiuto 22 anni. (Paolo Saverio di Zinno nacque a Campobasso il 03 dicembre del 1718, da Andrea di Zinno e da Lucia de Socio, alla via Sant’Antonio Abate n. 14. Di famiglia modestissima potette studiare e sviluppare la sua naturale predisposizione al disegno ed alla scultura solo grazie alla magnanimità di Filippo Mazzarotta, ricco signore del tempo, che lo mantenne negli studi nelle migliori officine artigianali di Roma e, soprattutto, di Napoli, dove studiò e approfondì l’arte statuaria lignea sotto la sapiente guida del Maestro Gennaro Franzese. In breve tempo, consigliato da altri valenti maestri della scultura, raggiunse una tale maestria nel suo campo da farsi apprezzare per i suoi lavori in Italia e all’estero. Ritornato a Campobasso, sposò Candida Scaroina, da cui ebbe una figlia, Rosa Maria. La sua prima opera, una statua lignea raffigurante l’Immacolata Concezione, fu allocata nella vecchia chiesa parrocchiale di San Bartolomeo. Altre opere si trovano a Napoli, nella Capitanata, in Dalmazia e nelle principali chiese del Molise e del confinante Abruzzo: mentre, a Campobasso vi sono 28 statue dislocate nelle varie chiese locali. Morì il 29 aprile del 1781. La sua morte gettò nello sconforto i campobassani tanto che per l’occasione divenne proverbiale il detto: “Mo, pécché Paūle de Zinne è muōrte, nisciūno cchiù pò’ fa statue”).

Il valente artista campobassano, partendo dal convincimento che la figurazione dei Misteri dovesse essere stabile, quindi definitiva e non variabile, tale da potersi riprodurre sempre la stessa Rappresentazione Sacra ogni anno, costruì, con il filo di ferro, prima delle soluzioni iconografiche fisse intorno ad un asse verticale, avente diramazioni differenziate in altezza; poi, su di esse, vi pose sopra delle figure di cera; quindi, una volta creata la struttura definitiva, secondo i suoi canoni artistici che traevano spunto dagli apparati festivi mobili di concezione spagnolesca, affidò l’esecuzione delle strutture ai più bravi fabbri di Campobasso. Tra di essi, sicuramente il più valente, dovette essere Emilio Cancellario, soprannominato Tobice.

L’ingegno, ideato e realizzato dal di Zinno, è costituito da una struttura verticale di lega metallica speciale poggiante su una base quadrangolare di legno di quercia, che riprende la forma delle barelle su cui nel Medioevo venivano fatti poggiare i Misteri delle Rappresentazioni Sacre Mute che accompagnavano la processione del Corpus Domini. Da questa struttura verticale originariamente fuori uscivano delle appendici arcuate metalliche su cui vi erano apposti dei contenitori di iuta ripieni di lana o di crine che consentivano una postura più o meno agevole alle persone che vi erano collocate sopra. Successivamente, verso gli anni ’40 del secolo scorso, queste appendici sono state sostituite da seggiolini metallici muniti di cinture di cuoio, ricoperti da materiale morbido, sul tipo della gomma piuma, su cui vengono fatti sedere i personaggi. I seggiolini sono tuttora corredo degli Ingegni, la cui struttura centrale è coperta da allestimenti sacri che, unitamente alla ricca vaporosità dei vestiti degli stessi personaggi, impediscono la visione nuda dell’intera struttura e, nel contempo, forniscono alla Rappresentazione Sacra Vivente un effetto molto suggestivo, tanto che la gente, che assiste alla sfilata, ha modo di credere che tutte le figure siano sospese nel vuoto.

La piattaforma di ogni Mistero è fornita di tre sbarre lignee che, poste al di sotto della stessa autonomamente, una per ogni lato ed una centrale, fuori escono frontalmente e posteriormente, per una lunghezza di circa 1,50 mt. Va detto che non tutte le basi hanno le loro sbarre posizionate in maniera omogenea, ma ve ne sono alcune che hanno le due laterali che, invece di essere autonome sui lati, sono incastrate su quella di mezzo posta nel centro gravitazionale della base. Ciò dà a queste strutture, mentre vengono portate a spalla, un andamento “sussultorio” che, unito alla originalità della musica delle bande che accompagnano l’intera sfilata dei Misteri (una all’inizio, una al centro ed una terza alla fine) accentua l’efficacia emotiva dei quadri viventi che rappresentano.

È certo che i Misteri, inizialmente, fossero 24, ma solo 18, sei per Confraternita, furono portati alla conoscenza diretta dei campobassani. Si pensa che i 6 ingegni, che non sfilarono mai durante la festa del Corpus Domini, si ruppero definitivamente in quanto i ferri portanti della loro struttura non ressero al peso dei personaggi che vi erano stati collocati sopra.

I 18 Misteri di cui si conosce il nome sono:

1 – LA SS. TRINITA’;

2 – IL CORPO DI CRISTO, detto CALICIONE per via di un grosso calice presente sull’ingegno;

3 – IL ROSARIO

4 – S. LORENZO

5 – S. STEFANO;

6 – S. MARIA DELLA CROCE

7 – S. ISIDORO o LA FACE

8 – S. CRISPINO

9 – S. GENNARO

10 – ABRAMO

11 – S. MARIA MADDALENA

12 – L’IMMACOLATA CONCEZIONE

13 – S. ANTONIO ABATE

14 – S. LEONARDO

15 – S. ROCCO

16 – L’ASSUNTA

17 – S. MICHELE

18 – S. NICOLA

I primi sei erano custoditi nella chiesa della Trinità, la cui costruzione ebbe inizio nel 1504 per volontà di Andrea di Capoa, signore di Campobasso, perché di proprietà della Confraternita dei Trinitari; i successivi sei, di proprietà della Confraternita dei Crociati, istituita fin dall’anno 1000, erano custoditi nei locali dell’Ospedale cittadino, lungo l’attuale via Marconi, prossimo alla chiesa di Santa Maria della Croce; i restanti sei erano alloggiati al pian terreno dell’antico Ospedale cittadino vicino alla chiesa di Sant’Antonio Abate, sede dell’omonima Confraternita. Il terremoto del 26 Luglio del 1805, detto di Sant’Anna, che colpì Campobasso, oltre a provocare la morte di 39 persone ed il ferimento di altre 40 su una popolazione di 5412 anime, distrusse, fra l’altro, anche innumerevoli case e monumenti di interesse storico, tra cui i Conventi di San Francesco, di Pietro Celestino, del Carmine, di Santa Maria delle Grazie, non ultimo le chiese della Maddalena, di San Nicola e della Trinità e, con quest’ultima, anche i sei Misteri che vi erano conservati dentro. Cosicché, gli Ingegni del di Zinno, da diciotto, divennero dodici. Nel 1959, ai dodici Misteri sopravvissuti al sisma, è stato aggiunto un tredicesimo, il SS. Cuore di Gesù, realizzato nelle officine meccaniche dei fratelli Tucci di Campobasso, riprendendo un vecchio disegno del di Zinno, rinvenuto postumo tra le sue carte.

Da quella infausta data del terremoto i Misteri hanno continuato a sfilare per le vie della città ininterrottamente il giorno del Corpus Domini, sia con il bello che con il cattivo tempo, tranne una pausa in coincidenza dell’ultimo conflitto mondiale. (Durante la sfilata i Misteri vengono portati a spalla da circa duecento uomini, detti “vastase”, lungo un percorso di circa dieci chilometri. Secondo il peso della “macchina”, ci sono da un minimo di 12 ad un massimo di 18 portatori, individuati dai “caporali” i giorni immediatamente precedenti alla sfilata. Ogni “caporale” ha il comando del suo Mistero, essendogli affidata anche la responsabilità completa sul suo arredo e sulla scelta degli uomini che avranno il compito di portarlo. Lungo tutto il tragitto scandisce a voce alta l’andatura che i portatori dovranno avere lungo l’intero percorso; ne ordina la sosta, per consentire loro un breve riposo, e la successiva ripresa del cammino dopo ogni sosta. In questa circostanza richiama l’attenzione dei portatori scandendo a gran voce “A poste!”, poi batte tre colpi di bastone sulla base del Mistero, contando fino a tre, quindi grida “Scànnétte all’erte!”, a quel punto il Mistero viene sollevato dai cavalletti su cui era stato posizionato per la sosta, riprendendo subito a sfilare lungo le vie della città. I due cavalletti vengono portati a spalla da altri due “vastase” che precedono e seguono il loro Mistero di riferimento).

Una leggenda metropolitana vuole che l’anno in cui i Misteri non dovessero uscire per una qualsiasi ragione legata ad accadimenti non riferibili alla guerra, essi passerebbero di diritto alla città di Napoli. Nulla di più falso, anche se si pensa che questo convincimento sia legato ad un’affermazione del re Ferdinando II di Borbone fatta durante una sua visita alla città di Campobasso dal 12 al 15 Settembre del 1832. In quell’occasione, nell’assistere alla sfilata dei Misteri, organizzata in suo onore, fu preso da un così grande stupore per la loro maestosità che, pare, intimasse le Autorità locali a reiterare annualmente quella straordinaria sfilata, perché se non lo avessero fatto, vi avrebbe provveduto lui stesso facendo trasferire gli Ingegni a Napoli. Ma, qui siamo nel puro campo della fantasia.

Nel 1939 i Misteri, di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Campobasso, sono stati sottoposti a vincolo da parte del Ministero per i Beni Culturali con provvedimento legislativo n. 1089.