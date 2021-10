Le proposte del presidente Toma per la sanità molisana al Forum Mediterraneo

Puntare a rafforzare la resilienza e la tempestività di risposta del sistema sanitario molisano alle patologie croniche e alle altre emergenze sanitarie.

Lo ha rimarcato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, intervenuto questo pomeriggio alla tavola rotonda 5° Forum Mediterraneo 2021 in sanità sul tema: “Pnnr: opportunità di cambiamento della Sanità da Sud”.

Altro punto sul quale ci si sta concentrando in Molise è quello relativo alla riprogettazione dei servizi distrettuali e territoriali. Partendo dalle indicazioni del DL 34/2020 e del PNRR, l’obiettivo è verticalizzare, adattandole alle caratteristiche del territorio, le indicazioni che individuano sempre di più la casa come luogo privilegiato di assistenza. Lo si sta facendo attraverso tre drivers fondamentali: la prossimità delle cure, la telemedicina e il rafforzamento della dotazione organica, anche attraverso l’immissione in ruolo di nuove professionalità totalmente dedicate alle cure territoriali.

Le Case della Comunità dovranno essere il punto di riferimento per l’assistenza continuativa, anche delle cronicità per la popolazione molisana che, pure attraverso l’infrastruttura informatica e le équipe multiprofessionale (MMG, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute), permetteranno di garantire la presa in carico della comunità molisana.

Attraverso un nuovo modello integrato, la telemedicina sta contribuendo a ridurre la variabilità geografica dell’assistenza territoriale, grazie anche all’armonizzazione degli standard di cura garantiti dalla tecnologia.

La telemedicina, poi, rientra in un argomento più ampio che sarà fondamentale per innovare il Sistema sanitario e tutto il sistema amministrativo della Regione Molise: la trasformazione digitale. L’obiettivo è rinnovare tutti i processi digitali regionali, per creare nuove strategie di adattamento sia per i cittadini che per la Pubblica Amministrazione