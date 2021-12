Le principali attività e attrazioni turistiche in Molise

La nostra piccola regione spesso sottovalutata, è una terra straordinaria, con un enorme potenziale e un’intrigante mix di storia, arte, mare, monti e tradizioni enogastronomiche che ha pochi rivali.

Vediamo quali sono le principali attrattive di questa piccola regione prevalentemente montana, con un respiro di mare sul fianco orientale.

Storia, arte e archeologia

Città di antichi fasti e buona tavola, Campobasso, capoluogo della regione Molise, ti conquisterà con il suo inestimabile patrimonio artistico. Compresa tra i fiumi Fortore e Biferno, la città molisana sorge a ben 700 metri sul livello del mare, e affonda le proprie radici nel VIII secolo. Le diverse epoche della sua storia sono scandite dalle tante testimonianze architettoniche di cui è costellata, tra cui la chiesa di San Leonardo costruita nel Trecento in stile romanico, la cattedrale neoclassica della Santissima Trinità, e il castello Monforte che svetta su un colle che domina la città vecchia.

Molto interessanti sono anche il borgo antico di Termoli, lungo il litorale adriatico, circondato da alte e possenti mura fortificate, l’antica città di Isernia, capitale dei popoli di origini sannitiche, e Frosolone, denominata la città dei coltelli, con immancabile visita al Museo dei ferri taglienti.

Un’altra zona di grande interesse storico è quella dei Castelli del Matese, con deliziosi borghi medievali, rocche e fortezze da favola. Agli appassionati di storia antica suggeriamo di visitare assolutamente Altilia Sepino, nota come la città dissepolta, ai piedi del Matese e affacciata sulla valle del fiume Tammaro, con resti di un’antica città di epoca romana.

Montagna e sport invernali

Nel cuore dell’Appennino molisano a ben 1450 metri sul livello del mare, Campitello Matese è una delle principali stazioni sciistiche dell’Italia meridionale, nonché Mecca per tutti gli appassionati di sport invernali, dallo sci di fondo alle ciaspolate.

Alle pendici del Monte Miletto, in provincia di Campobasso, Campitello Matese è la destinazione estiva ideale per entusiasmanti escursioni a piedi, a cavallo o in mountain bike tra fitti boschi, ampie distese erbose, laghi pittoreschi e panorami incantevoli che spaziano dal Mar Adriatico al Tavoliere delle Puglie.

Per una vacanza nella natura incontaminata segnaliamo la splendida Riserva Naturale Statale diCollemeluccio-Montedimezzo, nell’Alto Molise, facente parte delle Riserve della Biosfera dell’UNESCO e riconosciuta a livello internazionale per il suo valore naturalistico.

Anche il Parco Regionale Del Matese, area protetta che si estende tra il Molise e la Campania, offre suggestivi paesaggi e itinerari per , trekking ed escursioni sia a piedi che in mountain bike tra montagne e laghi.

Mare cristallino e spiagge da sogno

Il Molise si affaccia sul Mare Adriatico meridionale e offre circa 30 chilometri di litorale, incastonato tra Abruzzo e Puglia, che prende comunemente il nome di Costa Verde.

Lungo la costa molisana si trovano spiagge fantastiche, tra cui:

· Petacciato Marina, a nord di Termoli, ampia distesa di sabbia dorata con dune e pinete;

· Marina di Montenero di Bisaccia, al confine con l’Abruzzo, con soffice sabbia dorata e acque calme e cristalline;

· Rio Vivo, ideale per gli appassionati di vela e di sport acquatici;

· Spiaggia di Sant’Antonio, a Termoli, con stabilimenti balneari e lidi attrezzati, ideali per le famiglie.

Immancabile durante una vacanza in Molise è una tappa a Campomarino, graziosa cittadina del litorale molisano, nota per le sue splendide spiagge, il mare limpido e gli ottimi servizi.

Tradizione gastronomica molisana

Il Molise si sta affermando anche come meta enogastronomica, attirando l’attenzione di bongustai e bon viveurs.

Lacucina molisana autentica, agricola e pastorale si fregia di prodotti autoctoni e ricette legate principalmente a carni, legumi e cereali. Tra i piatti tipici da assaggiare, non possono mancare:

· cavatelli o cuzzetielle, antico formato di pasta incavata tipico del Molise, le cui origini si fanno risalire ai tempi del regno di Federico II;

· fusilli alla molisana, pasta a elica con sugo di carne di agnello e pecorino (ebbene sì, i fusilli sono un formato di pasta di origine molisana);

· panonta, pagnotta casereccia farcita con salsiccia, pancetta, frittata e peperoni, tradizionalmente preparata in occasione della festa di Santa Lucia;

· pezzata, piatto di origine transumante che consiste in pecora cotta a lungo con patate e pomodori in un calderone di rame;

· la pia, sformato di grano con salsiccia, prosciutto, pecorino e scamorza;

· frascatielli o frascateglie tipici di Jelsi e Montorio dei Frentani, si tratta di curiosi grumi sferici di semola. Contrariamente a quanto molti tendano erroneamente a pensare, anche la produzione vinicola in Molise è pregevole. Ricordiamo, infatti, che tra il XVIII e il XIX secolo il Molise era il maggior produttore di vini del Regno di Napoli.