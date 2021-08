Le prime parole di Maria Centracchio con il bronzo al collo: “Spero di essere un esempio per tutti”

Finalmente oggi, 10 agosto, è finito il “blocco” imposto dal Coni alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dagli atleti in rientro da Tokyo e così via libera alle interviste. Ed ecco le parole di Maria Centracchio, involontaria inventrice dello slogan “il Molise c’è e mena forte” diventato virale in pochissimo tempo. L’intervista è stata rilasciata a Rocchetta a Volturno dove Maria vive con la sua famiglia.

