Le prime parole del senatore Lotito: «I molisani non saranno traditi, manterrò gli impegni»

A metà scrutinio il vantaggio è rassicurante e così Claudio Lotito si lascia andare alle prime dichiarazioni da senatore: «Ho messo il cuore e sentimenti autentici in questa campagna elettorale che sono stati recepiti dai molisani. Hanno capito la mia totale disponibilità e porterò le loro istanze in Parlamento con la stessa determinazione impiegata in campagna elettorale.

I molisani – ha aggiunto – non saranno traditi perché lo meritano e perché hanno bisogno che qualcuno dia loro voce in Parlamento.

Non intendo tradire le aspettative dei molisani – ha ribadito – perché fa parte del mio modo di essere mantenere gli impegni che prendo, fa parte del mio dna. Sono atti dovuti che il Molise deve avere e mi batterò perché ciò avvenga.»