«Le Primarie momento importante per il Pd». Facciolla si presenta

REDAZIONE TERMOLI

«La partecipazione a una Primaria di partito è un momento importante per la democrazia e chi ha creduto nel partito deve pensare che c’è un rappresentante che ha fatto un percorso netto». Parola di Vittorino Facciolla che ieri sera ha presentato la sua candidatura alle Primarie del Pd che si terranno domenica per la scelta del nuovo segretario regionale dei democratici. Al suo fianco l’europarlamentare Nicola Caputo arrivato a Guglionesi per parlare di agricoltura e rilancio di uno dei settori fondamentali dell’economia molisana. Facciolla ha replicato anche alle accuse che nei giorni scorsi gli sono state mosse dai suoi competitor rispetto a una “vicinanza” con l’ex classe dirigente del Pd. «Il mio vuole essere un partito moderno, che possa creare rapporti coi cittadini e che non deve necessariamente dire di no a tutto. Un partito che deve essere in grado di coniugare l’esigenza di fare delle proposte ed essere forza di governo. Il partito è arrivato ai minimi storici non solo in Molise ma in tutta Italia e questo non vuol dire che non dobbiamo fare autocritica ma io non ho mai avuto un impegno diretto nel partito. C’è più governo nelle liste di Durante che nel mio». Dal canto suo Caputo ha ribadito l’importanza di rilanciare l’agricoltura perché «parlare di questo fa un buon servizio alla collettività. E’ un momento particolare per il paese e c’è bisogno di ripartire dall’agricoltura e di dare una scossa. Penso soprattutto ai giovani che sono maggiormente predisposti all’agricoltura anche quella di precisione e al rilancio dei prodotti geografici e del marchio di qualità per la valorizzazione del territorio». Sotto la lente anche il momento storico del Pd che le elezioni oramai alle porte. «L’appello che si deve fare alle persone è quello di votare con senso di responsabilità analizzando le proposte e valutando quello che i candidati hanno fatto nella vita per un vero rilancio della politica».