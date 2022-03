Le poste Vaticane riproducono un quadro di Toro

Giovanni Mascia

Un quadro seicentesco conservato nel convento di Toro è stato scelto dalle Poste del Vaticano per l’aerogramma e l’annullo speciale che rievoca il Quarto Centenario del 12 marzo 1622, quando nella basilica di San Pietro in Vaticano, papa Gregorio XV canonizzò cinque nuovi santi. Il primo evento multiplo mai avvenuto nella bimillenaria storia della Chiesa.

Assieme a Isidoro da Madrid, il meno noto dei cinque nuovi santi e comunque venerato a Campobasso con il carro che dà inizio alla sfilata dei Misteri, furono elevati agli onori degli altari quattro figure di valore assoluto: la carmelitana Teresa d’Avila, il fondatore dell’oratorio Filippo Neri, il fondatore della Compagnia di Gesù Ignazio di Loyola e il gesuita Francesco Saverio.

Nella ricorrenza del Quarto Centenario della prima santificazione collettiva, la filatelia vaticana ha voluto dedicarle l’aerogramma 2022, ossia una sorta di cartolina postale aerea. Come si diceva, l’illustrazione dell’aerogramma riproduce il particolare di un dipinto raffigurante i cinque santi, realizzato a pochi anni di distanza dalla canonizzazione da un autore ignoto, su commissione del notaio di Toro, Antonio Antonacci, raffigurato in basso nel dipinto.

Il quadro, che per tutta una serie di ragioni, tempo addietro, non abbiamo fatto fatica a immaginare di gradimento di Papa Francesco, è conservato presso quell’autentico scrigno d’arte e di storia che è la chiesa del Convento di Santa Maria di Loreto, a Toro. Nell’impronta di valore dello stesso aerogramma (nell’aerogramma al posto del francobollo) viene riprodotto un lato della medaglia coniata per l’evento, che caratterizzò il secondo anno di pontificato di Gregorio XV.

Per saperne di più sul quadro di Toro:

http://www.toro.molise.it/modules.php?name=News&file=print&sid=3478