Le porte della Palazzina Liberty si aprono per Piero Perrino

Riesce sempre a stupirci questo Piero Perrino che ha l’unica colpa di aver attraversato l’arte pittorica esaltandone colori e stati d’animo senza essere invadente. Seppur le sue tele guardino a un cielo stellato illuminato a giorno. Colate di colori che si interrompono in punti prestabiliti. Macchie di occhi che indugiano a guardarti. D’altronde l’esser stato chiamato sui maggiori palcoscenici di pittura espositiva aggiunge tanto a questo personaggio che sta fermo per mesi (all’apparenza) e poi riappare per un omaggio artistico alla meravigliosa Palazzina Liberty di Venafro dove esporrà dal 7 al 28 dicembre. Da non perdere.