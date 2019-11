Le piante antiallergiche per abbattere la Co2, audizione in commissione

La proposta del consigliere Ciarniello. Ascoltata Maria Laura De Cristofaro, responsabile allergologia presso il San Timoteo

Puntare sulle piante con minore allergenicità e migliorare sensibilmente la qualità dell’aria con l’abbattimento della Co2. E’ quanto si è discusso nel corso della Commissione Ambiente. A richiedere la convocazione della commissione con l’audizione della dottoressa Maria Laura De Cristofaro, responsabile allergologia presso il San Timoteo di Termoli è stato il consigliere Annibale Ciarniello. «Su mia richiesta e grazie al Presidente della commissione ambiente Pinti che ha molto gradito la mia proposta, oggi è venuta in audizione la dottoressa De Cristofaro (responsabile allergologia presso il San timoteo) per delucidarci sulle piante con minore allergenicità e che migliorano sensibilmente la qualità dell’aria con l’abbattimento della co2. Ciò nell’ottica della nuova piantumazione a seguito del taglio di numerosi alberi divenuti pericolosi nella nostra città. Ho ritenuto importante in via preliminare sentire, oltre che un botanico, anche un esperto in allergologia visto l’aumento esponenziale di pazienti allergici soprattutto tra i bambini».