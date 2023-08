Le Perseidi, appuntamento all’Osservatorio Astronomico di Castelmauro

Dopo la grande affluenza all’incontro del 9 agosto, nuova manifestazione domenica 13 con gli interventi dei prof. Alfredo Campanelli e Dario Mancini: non solo focus sul più noto sciame meteorico, ma anche osservazione di altre meraviglie dell’Universo

Nuova manifestazione il prossimo 13 agosto presso l’Osservatorio Astronomico di Castelmauro, dopo la grande affluenza di pubblico all’incontro del 9 agosto scorso, manifestazione organizzata dall’associazione molisana CSI, Cultura Sviluppo e Innovazione, con la presenza del sindaco di Castelmauro Flavio Boccardi. La conferenza dell’astronomo prof. Dario Mancini, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica INAF, ha illustrato gli incredibili progressi della scienza e della tecnologia degli ultimi decenni, descrivendo anche le peculiarità del telescopio spaziale James Web Space Telescope della NASA che, distante un milione e mezzo di chilometri e nel solo primo anno di vita, ha aperto nuove frontiere con risultati scientifici spettacolari ed inattesi. Le osservazioni al telescopio sono invece state gestite magistralmente dal prof. Alfredo Campanelli. Il 13 agosto coincide con il picco delle Lacrime di San Lorenzo, le stelle cadenti o meglio ancora le Perseidi, argomento che sarà trattato dal prof. Campanelli, che mostrerà al telescopio altre meraviglie dell’Universo. Il picco di tale fenomeno viene ancora erroneamente indicato per il 10 ma nel corso del tempo è traslato al 13 agosto. La conferenza del prof. Dario Mancini (foto in basso) tratterà invece in modo non classico l’evoluzione e la dinamicità del sistema solare dalle sue origini, evoluzione che ha consentito lo sviluppo della vita sul pianeta Terra, pianeta che ci ospita con generosità. Le modalità di iscrizione alla lista wapp dell’Osservatorio, che informa delle date di apertura e dei contenuti delle serate, sono indicate alla pagina web dell’osservatorio www.castelmauro.org e nella pagina facebook dell’Osservatorio Astronomico di Castelmauro. La manifestazione del 13 agosto alle 20:30 è aperta al pubblico, gratuita e non richiede prenotazioni. Si consiglia l’iscrizione alla lista wapp anche per essere informati di eventuali modifiche di orari o di date a causa di eventuali problemi meteo.