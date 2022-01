Le nuove chiese, tra identità e annuncio, la rubrica di “Alesia e i suoi compagni di viaggio”

di Giancarlo Polenghi

Se c’è un tema che suscita controversie infinite, e apparentemente insanabili, è quello delle nuove chiese. Generalizzando, ma non troppo, l’opinione diffusa è che l’architettura contemporanea non sia in grado di restituire allo spazio quella dimensione di preghiera e di accoglienza del mistero che in epoche diverse si è materializzato in molte forme diverse, dalle basiliche paleocristiane alle chiese romaniche e gotiche, dall’architettura del rinascimento fino al barocco.

Il minimalismo che è di moda oggi, quasi iconoclasta, non piace ai fedeli (per lo più anziani della nostra vecchia Europa). Per un certo periodo ha avuto successo il neogotico (e con lui altre forme di neo, dal neo classico al neoromanico). Ma è evidente che riproporre forme del passato equivale a non esprimersi con un linguaggio che sia proprio dei nostri tempi, ossia è come concludere che l’oggi non abbia gli strumenti per accogliere la chiesa, il popolo dei fedeli, che in effetti è, da noi, – ancor più dopo la pandemia – ridotto in numero e che appare stanco, disorientato e forse anche un po’ smemorato.

Insegnando alla Scuola di Arte Sacra di Firenze la materia di arte sacra contemporanea, mi chiedo che cosa si possa dire agli studenti sulla situazione attuale nella progettazione delle nuove chiese. La mia idea di fondo è che unendo una profonda conoscenza della Chiesa (della sua missione, in primis, che è la salvezza del mondo) e una sensibilità per i linguaggi artistici – di oggi e di ieri –, che cambiano non solo nel tempo ma anche nello spazio, sia possibile proporre qualcosa che abbia senso. Ma ovviamente bisogna anche guardarsi intorno e vedere che cosa venga proposto da chi opera in questo settore. Faccio spesso vedere le opere di Mario Botta, un architetto svizzero molto famoso, certamente cristiano, e certamente un maestro contemporaneo, e le metto a confronto con un altro architetto statunitense Dunkan Stroik che invece si esprime rimodulando gli spazi facendo uso di ampie citazioni dall’architettura cristiana del passato. Il risultato che ottengo mostrando il lavoro di questi due differenti progettisti è di polarizzare l’aula, alcuni sono per Botta, altri per Stroik, ma, dopo aver chiesto di riflettere sui punti di forza dell’uno e dell’altro, c’è sempre qualcuno che ritiene che nessuno dei due abbia la soluzione giusta per l’oggi. Botta appare freddo, cerebrale, severo; Stroik lezioso, decorativo, privo di nerbo. Uno è eccessivo nella sua originalità (eppure Botta tra gli archistar è tra i meno “provocatori”), l’altro è così poco originale da apparire senza una propria cifra stilistica.

Evidentemente la soluzione giusta non è uno schema astratto ma un progetto “incarnato” in un luogo e in un tempo concreto.

Certo un tempo concreto, ma non per questo un tempo che debba essere chiuso al futuro, dal momento che lo spazio per la celebrazione ci porta verso la fine dei tempi. La chiesa, dice spesso Marko Ivan Rupnik, dovrebbe essere lo specchio della comunità che vi celebra, ma deve anche essere una finestra sulla fine e sulla seconda venuta di Cristo. Non a caso – come dice la prof. Maria Giovanna Muzj – al momento della recita del Sanctus, alla voce dell’assemblea, si unisce quella degli angeli e dei santi che vediamo rappresentati nell’architettura monumentale del primo cristianesimo.

Il mio convincimento è che la soluzione al problema delle nuove chiese non sia in formule ma in una ricerca informata. Avere la soluzione (o credere di averla) è pericoloso. La soluzione è nella ricerca. Infatti sarebbe pericoloso pensare di mettere Dio (Padre, Figlio e Spirito Santo) in una scatola, adatta per ora e per sempre.

Alla ricerca di elementi informati, per capire anche l’apparente e radicale polarizzazione, abbiamo invitato alla Scuola di Arte sacra di Firenze due autorevoli “addetti ai lavori” che potessero dare qualche luce. Il primo è don Valerio Pennasso, responsabile della Cei per l’ufficio nazionale per i beni culturali, ecclesiastici e dell’edilizia di culto, il secondo il prof. Severino Dianich, noto teologo, studioso di ecclesiologia e direttore di un master in “Architettura di chiese” che la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale con la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, propose anni fa.

Pennasso non ha mostrato immagini di edifici, pur rimandando al sito dove sono pubblicati tutti i concorsi, i contributi, e le modalità di progettazione previste (https://bce.chiesacattolica.it/tema-ufficio/concorsi-diocesani ). Ma ha anche ben chiarito che da parte dei committenti non esiste uno standard tipologico (non c’è una forma da prediligere) perché ciò che importa è l’unitarietà del progetto tra architettura, liturgia e arte. La chiesa è al servizio della comunità e – questo è stato più volte ribadito – la comunità deve potersi riconoscere in essa, poter partecipare al processo ideativo. Ci sono talvolta problemi di riconoscibilità ha detto Pennasso, ossia di chiese che sono talmente simili a ciò che sta loro intorno al punto da non saperle distinguere. Se l’esterno della chiesa deve potersi proporre al quartiere senza rinunciare alla propria identità, per altro non deve nemmeno rinunciare ad entrare in dialogo con ciò che gli è vicino, proponendosi con gentilezza. È chiaro che l’esterno e l’interno sono realtà differenti e in questo sta il progetto. Dianich a questo proposito ha ricordato come Le Corbusier raccomandasse di sostare sulla soglia per appuntarsi la prima impressione. Se entrando in una chiesa si entra un luogo altro, un luogo di preghiera e di pace, allora, prosegue Dianich “dalla qualità della soglia dipenderà il desiderio o il rifiuto di varcarla. La soglia della chiesa non deve far sentire l’uomo estraneo prima che uno la varchi, né far temere di essere catturato e fatto ostaggio se la varca. Per chi entra dovrà essere la scoperta di un altrove ma disponibile a diventare tuo. Non sono i segni del sacro importanti ma l’atmosfera spaziale: la terra, il marmo, il bronzo, l’oro, la tela, i colori dell’architetto sono lo spazio.”

Occorrono processi partecipativi dei nuovi progetti – sostiene Pennasso – ma ciò non è né facile né scontato. Allora bisogna cercare anche un’estetica dei processi che comincia con un gruppo di lavoro (come prevedono i bandi CEI) fatto da più persone: l’architetto, (con i suoi collaboratori per la parte strutturale, impiantistica, del verde, ecc… ), ma anche il liturgista, per garantire la comprensione di ciò che avviene nello spazio, e l’artista che collaborerà per realizzare gli arredi (che, dice Dianich – citando Florenskj – saranno un raggrinzimento dello spazio).

Se per individuare gli architetti e i liturgisti esistono percorsi professionali, con albi ed elenchi di chi abbia un curriculum di studi appropriati, per gli artisti con una conoscenza dell’arte cristiana in chiave liturgica non esiste nulla di simile (eccezion fatta naturalmente per chi studia alla Scuola di Arte Sacra a Firenze, alla Scuola Beato Angelico di Milano o presso alcuni Master offerti da istituzioni come la Pontificia Università Sant’Anselmo o l’università Suor Orsola Benincasa di Napoli).

Tra l’altro in questo rapporto triadico tra architetto, liturgista ed artista, è il primo a fare da padrone, talvolta con un pensiero sì unitario ma anche escludente ciò che esula dal tema a lui più caro, e per certo decisivo. Se a questo si aggiunge che una nuova chiesa ha tempi di gestazione e realizzazione di pochi anni, mentre le chiese antiche venivano costruite attraverso le generazioni e con il contributo di molti, ben si comprende che gli oggetti in questione, le nuove e le vecchie chiese, non siano proprio paragonabili rispetto agli esiti raggiunti.

Per offrire un’ulteriore chiave di riflessione Dianich spiega come in una città il primo incontro con la c/Chiesa sia proprio l’edificio visto da fuori, da cui l’enorme responsabilità della forma esterna. Una forma che si è evoluta nel tempo e che sempre è segno del rapporto con la città e la cultura del tempo. Il teologo, famoso per i suoi studi sull’ecclesiologia, in linea con gli insegnamenti del Vaticano II, ha ben presente che la Chiesa è al servizio della salvezza del mondo, e quindi come essa debba andare incontro al mondo (la chiesa “in uscita” di Papa Francesco), ovviamente senza perdere, senza annacquare, il suo messaggio. Allora risulta sempre più chiaro che la forma giusta, tra interno ed esterno è un equilibrio tra ciò che si può dire (testimoniare) grazie alla fede vissuta della Chiesa, corroborata dalla carità, e ciò che si può capire da chi non né è (ancora) parte, ma ciò nonostante ne è in potenza accolto e perfino desiderato, dall’unico Dio Padre e dai fratelli.

Concludo di nuovo con Dianich: “In un fantastico “dialogo platonico” tra Socrate e Fedro, composto da Paul Valery nel 1921,[1] Fedro racconta di aver incontrato un giorno il celebre architetto Eupalinos di Megara, il quale gli avrebbe fatto osservare come, passeggiando per la città, si incontrino alcuni edifichi “che sono muti, altri che parlano e altri infine, i più rari, che cantano”. Ora, un edificio destinato a un’esperienza religiosa, fosse muto, perderebbe il suo senso. Neppure basta che parli: il suo scopo non è insegnare ma far vivere felicemente un’esperienza nuova: bisogna che canti. Il rapporto interno/esterno è il punto simbolico decisivo del modo con cui la Chiesa intende collocarsi oggi nella città secolare, pluricultulare e plurireligiosa.”

[1] Paul Valéry, Eupalinos, L’Ame et la danse, Dialogue de l’arbre, Gallimard, Paris 1945, 29.