“Le nozze di Figaro” a Oratino: giovani cantanti in rampa di lancio

L’evento, organizzato dall’associazione “Arturo Giovannitti”, andrà in scena anche al Savoia di Campobasso il 12 e 13 ottobre e il 20 in Germania

Lanciare giovani cantanti al debutto provenienti da diversi Paesi del mondo come Corea, Germania, Austria, Ungheria e, naturalmente, Italia attraverso l’opera-studio “Le nozze di Figaro” in tre tappe, a partire da Oratino che ospiterà la prima domani e domenica. L’evento, organizzato dall’associazione culturale “Arturo Giovannitti”, presieduta da Luca Fatica, con il Comune di Oratino, e in collaborazione con l’Università del Molise (presente con il coro dell’Ateneo), la fondazione Molise Cultura, l’associazione “La Mantigliana”, il liceo Musicale di Campobasso, l’associazione Scarpette Rosse, rientra nel progetto “Parole (e) note” ed è finanziato dal bando regionale “Turismo è Cultura”, andrà in scena anche al teatro Savoia di Campobasso il 12 e 13 ottobre e il 20 a Laufen (Germania).

La direzione artistica è affidata al baritono, Nicola Ziccardi che, per il futuro, punta ad ospitare a Campobasso la prima mondiale di un’opera di Tito Mattei, pianista e compositore nato nel capoluogo molisano nel 1839, diventato direttore d’orchestra del Royal Italian Opera di Londra e uno dei musicisti più apprezzati di sempre.