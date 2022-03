“Le novità fiscali per il 2022”, torna l’incontro di approfondimento UniMol in materia tributaria

Torna anche quest’anno, alla sua settima edizione, l’incontro di approfondimento UniMol su “Le novità fiscali”, punto di riferimento, in materia tributaria, per operatori istituzionali e professionali.

Confermata la scelta di prevedere il coinvolgimento e un’ampia partecipazioni, su più livelli, dei diversi “attori” della scena tributaria: dell’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, dai rappresentanti degli Ordini professionali, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Avvocati e Consulenti del Lavoro, agli esponenti del mondo accademico.

Quest’anno, oggetto di approfondimento saranno la delega fiscale, le agevolazioni sulla casa, i bonus introdotti e/o rivisitati dalla Legge di Bilancio 2022, l’istituto del beneficio di escussione nel diritto tributario, la nuova disciplina in tema di note di variazione nelle procedure concorsuali e, infine, la non impugnabilità dell’estratto di ruolo. Si tratta di interventi destinati ad incidere significativamente su rilevanti profili sostanziali e processuali del diritto tributario.In particolare, l’incontro sarà l’occasione per una prima analisi della delega fiscale sulla riforma dell’IRPEF di prossima approvazione. La vaghezza e la lacunosità dei criteri direttivi indicati sollevano non poche criticità, che rischiano di far naufragare l’ennesimo tentativo di un’ampia riforma dell’imposizione diretta sui redditi.Si analizzeranno poi le problematiche applicative delle numerose agevolazioni fiscali concesse alle famiglie e alle imprese. Ci si riferisce ai bonus fiscali, prorogati e rafforzati dalla Legge di Bilancio 2022 come il superbonus 100%, l’ecobonus, il sismabonus, nonché i diversi crediti di imposta per gli investimenti. Si discuterà altresì delle modifiche alle norme in tema di emissione immediata delle note di variazione in caso di fallimento del debitore, introdotte, dopo lunghe attese,dal decreto “Sostegni-bis”, al fine di allineare la normativa interna alla disciplina europea armonizzata dell’IVA.Non saranno ignorati i problemi processuali. Pertanto, si analizzerà l’istituto del beneficium excussionis di recente scandagliato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e le diverse scelte normative e giurisprudenziali in tema di impugnabilità dell’estratto di ruolo. L’incontro, che si svolgerà oggi, lunedì 21 marzo, a partire dalle 15.00, nell’Aula 8 del Dipartimento Giuridico – I Edificio Polifunzionale, Viale Manzoni, Campobasso – ha ricevuto l’accreditamento ai fini della formazione professionale continua da parte degli Ordini aderenti (Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e Consulenti del Lavoro).L’evento sarà fruibile anche a distanza tramite piattaforma TEAMS al seguente link: https://bit.ly/3H2bGL7