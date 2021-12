Le note del pianoforte all’alba sulle vette di Campitello: Simone Sala incanta sulla neve

Nuovo videoclip del pianista molisano tra le meraviglie del Matese

Una piccola grande “follia” e una vetrina importante per una delle località turistiche più apprezzate del Molise. E’ uscito il nuovo videoclip del pianista molisano Simone Sala. E realizzarlo è stata una impresa di non poco conto. “Un pianista ad alta quota” è stato interamente girato a Campitello Matese, all’alba. Già portare il pianoforte in quota non è stato semplice, poi girare all’alba e suonare con temperature polari non è stata una passeggiata.

Ma ne è valsa certamente la pena. Perché il risultato finale è stato fantastico. Le note suonate con maestria da Simona Sala si fondono con il panorama mozzafiato di Campitello, creando un’atmosfera suggestiva, quasi fiabesca. C’è del bello in Molise e da questo videoclip viene fuori: il talento di Simone Sala, la meravigliosa natura delle vette del Matese e la professionalità del team che ha lavorato per realizzare il prodotto finale.

Dopo il Concerto all’alba sul tratturo di Oratino, “Un pianista in alta quota” è la seconda uscita della saga “Un Piano per il Molise”.

Una piattaforma performativa innovativa che abbraccia Molise, Musica e Marketing territoriale, ideata e realizzata dal team del pianista Simone Sala.

Regia e montaggio di Michele Ritota Videomaker Vincenzo Villani

Con il sostegno di Stefano Priolo e Panificio Casa Priolo srl

Ringraziamo tutti gli enti e le persone che hanno lavorato alla realizzazione del video!

Associazione Culturale Eleomai

Sarah Jane Perfetto

Mara Antonioli

Fare musica

Comune di San Massimo, Molise, Italy

Regione Molise

