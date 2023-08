Le narrazioni di San Lorenzo al teatro Romano di Altilia aperte dal monologo “Figli di Abramo” di Stefano Sabelli

“Le narrazioni di San Lorenzo”, nel mitico teatro romano di Sepino, rappresentano un’immersione totale nel potere creatore della Parola. Quella Parola capace di rivelare mondi ignoti o nascosti eppure vicini a tutti. Una parola che sa narrare grandi amori e grandi passioni, grandi fedi e grandi sconfitte, come pure piccoli e grandi sogni, fantastici viaggi ed epiche migrazioni, terre promesse, vicine e lontane, mitiche costruzioni e apocalittiche distruzioni. Una Parola che, attraverso tre grandi narratori, sa raccontare soprattutto la Vita che gira intorno, dentro e fuori di noi, riconciliandoci con essa.

Ieri sera, giovedì 10 agosto, è andato in scena il monologo di Stefano Sabelli “Figli di Abramo”, con musiche dal vivo di Francesco Santalucia ecreazioni video di Keziat. Dall’incontro, a Gerusalemme, fra un attore e una guida turistica palestinese che ama i film di Trinità, prende forma questo Mistero Buffo sulla Vita di Abramo, primo esule e migrante narrato della Storia, Patriarca e Profeta condiviso da tutte le grandi religioni monoteiste: l’Ebraismo, il Cristianesimo, l’Islam.

Un racconto mitico, istrionico, affascinante che parte da Ur dei Caldei, in Mesopotamia, e attraverso il Medio Oriente, la Penisola arabica e l’Egitto arriva fino ai giorni nostri per raccontarci la storia di 3 grandi fedi e le evoluzioni di popoli in queste fedi cresciuti. Popoli che sono stati spesso in contrasto tra loro ma che in realtà, vivendo gli uni accanto agli altri, hanno dato vita a una florida interazione culturale, che ha segnato molto del cammino dell’Umanità̀. Perché poi alla fine, tutti, in qualche modo, siamo… Figli di Abramo.