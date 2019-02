Le magnifiche montagne del Molise in onda su Rai 1 con ‘Linea Bianca’

REDAZIONE

l Molise con le sue meraviglie da scoprire in onda su Rai Uno nella trasmissione “Linea Bianca“ condotta da Lino Zani, Massimiliano Ossini e Giulia Capocci. Una puntata all’insegna delle due località montane molisane per eccellenza con uno o più siparietti che hanno coinvolto anche la redazione regionale della Rai. Una Campitello che necessita di una reale progetto di rilancio ed una Capracotta esplosiva per bellezza, accoglienza, partecipazione e sapore umano.

Una straordinaria passeggiata lungo il Molise ‘bianco’ a partire dalla vetta del Monte Miletto, la montagna sacra dei Sanniti, alla cornice di una foresta incantata, avvolta da una magica atmosfera, l’eremo di San Luca Evangelista. A Capracotta, invece, per la commovente storia di Loreto, l’uomo che “ascolta” i cavalli. In conclusione le bellezze di Agnone.