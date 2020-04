«Le misure del governo non bastano»

Marciano Ricci, imprenditore e sindaco di Montaquila

Non c’è solo l’emergenza sanitaria. C’è anche la crisi economica e sociale senza precedenti causata dal coronavirus. Rispetto a questo, le misure del governo a chi ha un’azienda da mantenere in piedi e far ripartire sembrano una semplice aspirina.

«All’inizio il premier Conte ha dato molta fiducia. A me personalmente ma credo a tutto il popolo italiano. Per esempio nel contributo ai Comuni è stato veloce e tempestivo. Ma adesso invece – commenta l’imprenditore Marciano Ricci – sta deludendo un po’ tutti». A suo parere, il meccanismo messo in piedi è ancora una volta quello sbagliato.

