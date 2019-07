Le mire dei privati sull’ospedale Caracciolo

FRANCESCO BOTTONE

«Siamo venuti a conoscenza del disegno di personaggi che hanno interessi privati sul nostro ospedale pubblico».

A lanciare l’allarme è Enrica Sciullo, portavoce del movimento “Il cittadino c’è”. Secondo la combattiva esponente del movimento l’eventuale interessamento dei privati alla gestione o all’acquisto dell’ospedale cittadino sarebbe una vera sciagura. «Di fatto si stanno sabotando tutti gli sforzi che si stanno mettendo in campo a difesa dei servizi sanitari. – continua infatti Sciullo, che è anche infermiera e dunque ha una visione della sanità dal di dentro. Il rischio, secondo la portavoce del movimento “Il cittadino c’è” è di dare «l’immagine ai nostri interlocutori istituzionali di una comunità non coesa e allo sbando». Insomma, le mire dei privati sul “Caracciolo” sono viste come il fumo negli occhi dalla Sciullo. In realtà non risultano iniziative eclatanti a difesa della sanità pubblica in Alto Molise. Si era blaterato di dimissioni del sindaco Lorenzo Marcovecchio, tra l’altro mai dichiarate dall’interessato, ma nemmeno mai smentite. Si era vociferato di una manifestazione di protesta di massa, tutto Agnone e l’Alto Molise avrebbe dovuto scendere in piazza per bloccare, addirittura, la fondovalle Trigno. Ma chi rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio solo per salvare qualche posto letto? Perché di questo si tratta ormai. C’è poco da salvare al “Caracciolo”.

C’è rimasta la dialisi, il laboratorio analisi, in Pronto soccorso che sostanzialmente dirige il traffico dei pazienti verso altri ospedali più dotati e il reparto di Medicina. Comunque, al netto delle chiacchiere e degli annunci rimbalzati sulla stampa, il sindaco non si è dimesso e non pare abbia alcuna intenzione di farlo e men che meno si è tenuta la manifestazione di blocco della circolazione stradale sulla fondovalle Trigno. L’unico risultato portato a casa è stato l’alt all’Asrem, impartito dal consigliere regionale Andrea Greco, che avrebbe voluto dimezzare, dalla sera alla mattina, il servizio del Pronto soccorso. E allora siamo sicuri che un eventuale interesse di privati sia proprio una sciagura per il “Caracciolo”. Trovare dei medici che vogliono lavorarci è già abbastanza difficile, almeno a sentire le cantilene dell’Asrem. Trovare addirittura degli imprenditori privati pronti a spendere denaro per quella struttura sanitaria è una sorta di miracolo. Magari. Ma alla Sciullo l’idea non piace. Il Molise è pieno di strutture private che funzionano, qualcuna anche a livelli di eccellenza. A differenza del settore pubblico, che drena e assorbe risorse infinite, senza erogare servizi di altrettanto livello.

«Mi auguro che quest’iniziativa di singole persone non interferisca con quanto si sta mettendo in campo per il futuro della nostra comunità». Riprende la Sciullo. Ma, di grazia, cosa si sta mettendo in campo? No, perché sinceramente nessuno lo sa e nessuno si è accorto di manovre finalizzate a risollevare le sorti del “Caracciolo”. Si tira a campare, aspettando che con l’uscita di scena dei medici eroi che attualmente reggono letteralmente sulle spalle l’ospedale di Agnone, si abbia poi l’alibi per chiudere definitivamente baracca e burattini. E dunque magari ci fossero dei privati pronti a riconvertire la struttura sanitaria altomolisana, magari in una sorta di lungodegenza per anziani e cronici, come ipotizzato, tra gli sberleffi e gli insulti, dal consigliere regionale Andrea Di Lucente. Ma la Sciullo è irremovibile: no ai privati. Chissà perché poi. «Signori, queste iniziative non si prendono da soli e non rappresentano una comunità» chiude, quasi minacciosa, la portavoce del comitato “Il cittadino c’è”.