Le merlettaie della solidarietà: palline di Natale Telethon for SMA nel borgo del merletto ad Isernia

di Marika Galletta

L’Associazione “ Il Merletto di Isernia”, con la sua arte nelle mani riconferma per il terzo anno la collaborazione con Telethon, a sostegno della ricerca scientifica e della lotta contro le malattie genetiche rare attraverso l’arte del merletto.

Dal 7 Novembre, tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00, presso la piazzetta del borgo del merletto ad Isernia, le merlettaie continueranno ad esibire i loro capolavori, pezzi unici ornamentali a tema natalizio, rigorosamente fatti a mano.

Acquistare una pallina di Natale decorata con il tombolo, al fine di abbracciare le tante persone che necessitano di aiuto, in quanto affette da patologie rare. Il contributo raccolto verrà devoluto all’Associazione Kimos Onlus a sostegno della Sma, l’atrofia muscolare spinale di tipo 2.

La Presidente dell’Associazione “Il Merletto di Isernia” Carmela Iavarone, invita a sostenere questa causa di beneficenza, sottolineando quanto importante sia il sostegno di tutti per la ricerca, di quanto un piccolo gesto possa concretamente aiutare a costruire speranza e pezzi di futuro per chi è costretto a vivere nell’incertezza di una cura medica e nella certezza di una malattia rara.

Rispondo presenti e con il cuore, ad oggi, le Amministrazioni comunali di Roccamandolfi e di Pesche che, domenica 13 Novembre dalle 10.00 alle 13.00 ospiteranno il botteghino di Telethon allestito dalle merlettaie isernine.

Il Sindaco di Roccamandolfi, Giacomo Lombardi, invita alla massima partecipazione in piazza G. Marconi: “Abbiamo deciso di rispondere presenti e con il cuore per una buona causa, nella convinzione che non sia importante la dimensione del dono in sé, bensì la dimensione del cuore che decide di donare.”

Le palline della solidarietà, grazie a Carmela e alle quasi 250 merlettaie che con le loro mani destreggiano i loro amati e leggiadri fuselli, vogliono regalare un pizzico di speranza e addobbare l’albero di Natale di tante famiglie con il profumo del futuro.

“Con il cuore per una buona causa, affinché il nostro lavoro sia d’aiuto a coloro che hanno bisogno.”