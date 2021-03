Le mascherine del Venerdì Santo di Nicola Mattarocchia. Già oggetto di culto (FOTO)

Verranno distribuite rigorosamente gratis: “Solo una questione di fede e devozione”

CAMPOBASSO. Non è solo una protezione, ma anche un simbolo. E, nel caso in questione, è quello che unisce la rappresentazione della Processione del Venerdì Santo e il difficile periodo di emergenza Covid che stiamo tutti vivendo.

Ci ha pensato il campobassano doc Nicola Mattarocchia a ricordarcelo, a farcelo rivivere attraverso la realizzazione di mascherine sulle quali sono stampati i simboli del Venerdì Santo.

Un piccolo progetto nato e cresciuto in casa, rigorosamente senza scopo di lucro, che Nicola sta cercando di portare avanti come artigiano-hobbista. Non sono solo mascherine anti Covid – aggiunguiamo noi – quelle che ha creato, perché racchiudono fede e religiosità. Gli stessi sentimenti che scorrono lungo le strade di Campobasso durante la processione del Venerdì Santo che quest’anno (così come per quello appena trascorso) non potrà svolgersi per le evidenti restrizioni che impongono divieti di assembramento.



Nicola ne ha prodotte circa 100 e il metodo di distribuzione è ancora da studiare. Ha fatto tutto sponsorizzando personalmente i costi e non chiede nulla in cambio. Le mascherine del Venerdì Santo di Nicola Mattarocchia sono realizzate con scrupolo artigianale, protezione filtrante all’interno e cotone all’esterno.

Campobasso ha bisogno di persone come lui che, fra l’altro, già sta pensando a un nuovo progetto: Le mascherine del Corpus Domini.