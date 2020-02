Le maschere di Carnevale dei più piccoli hanno colorato la piazza cittadina

La giornata mite e soleggiata ha favorito l’afflusso di cittadini in centro città. In tanti si sono riversati lungo il Corso e in Piazza Municipio. Protagonisti assoluti della mattinata campobassana i bambini vestiti da Carnevale. Tra “schiuma” e coriandoli di ogni genere hanno colorato la piazza cittadina, portando allegria in tutti i presenti. Presenti in piazza anche i consueti mercatini dell’artigianato.

IL VIDEO IN ALTO