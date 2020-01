Le Maitunate fatte al sindaco Gravina venerdì sera a Sant’Antonio Abate da Nicola Mastropaolo

Le parole della gente, il suo calore, la capacità di dire la verità in rima ma senza tanti fronzoli, andando dritti al cuore delle cose, tratteggiando caratteri e perché no, anche i difetti di ognuno di noi. Queste sono le maitunate e ieri sera a Sant’Antonio Abate, Nicola Mastropaolo e Antonio Mandato ne hanno regalata qualcuna anche a me. Grazie a loro e a tutto il quartiere di Sant’Antonio Abate, al gruppo scout Agesci CB5, per quel fuoco che continua a scaldare anche a festa finita, perché la passione per la propria città e per le proprie tradizioni non si spegne, resta sempre accesa.