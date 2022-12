Le luminarie di Larino puntano in alto, turisti da fuori regione e presenze record (FOTO E VIDEO)

Circa 15mila visitatore nella giornata di Santo Stefano. Il clou nel pomeriggio con la discesa di Babbo Natale direttamente dalla Cattedrale

Non hanno nulla da invidiare alle luminarie di Salerno, che ogni anno fanno registrare presenze record durante le festività natalizie.

La manifestazione che oramai da un pezzo prende vita a Larino è cresciuta, ha acquistato importanza ma soprattutto ha valicato i confini del piccolo Molise. Il centro frentano attrae anche turisti da fuori regione che, fosse anche solo per una giornata, arrivano nel comune in provincia di Campobasso per ammirare le famose luminarie.

Ed i numeri non fanno altro che confermare quanto detto: circa quindicimila le presenze registrate nella giornata di ieri, lunedì 26 dicembre. E tra la folla non solo molisani, ma anche tantissimi curiosi arrivati da fuori regione. Per ammirare questo spettacolo di luci e non solo.

A conquistare le migliaia di presenti anche la discesa di Babbo Natale, che si è calato tra la folla direttamente dalla Cattedrale, nel cuore del centro storico. Una gioia per i bambini, ma anche uno spettacolo che ha sempre il suo fascino per i più grandi.

Foto: pagina facebook Guerino Trivisonno

Video: pagina facebook Luminarie Larino – Magia di Luci