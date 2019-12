Le luminarie accendono il Natale: più di 15mila visitatori nei giorni di festa

Grande successo per la manifestazione di Larino. E si chiude con i tre giorni del nuovo anno

Giorni natalizi con il botto per le luminarie di Larino. Nella sola giornata del 26 dicembre, infatti, si sono registrate quasi 15mila presenze. Grande soddisfazione negli organizzatori per una manifestazione che si conferma per il secondo anno come il punto di riferimento del basso Molise. Tantissime le persone che si sono mosse non solo da Termoli ma anche dagli altri paesi del basso Molise alla volta di Larino per osservare le luminarie considerando che il 26 dicembre è andato in scena anche il presepe vivente organizzato dall’associazione CAR che ha aggiunto ulteriore magia alla manifestazione. Cinque le navette che sono state messe a disposizione dei tanti visitatori che hanno raggiunto il centro storico di Larino ma anche tantissimi quelli che hanno preferito muoversi a piedi. La manifestazione è andata in scena anche nelle giornate di ieri e oggi e poi il 4,5 e 6 gennaio quando ci sarà la conclusione della manifestazione.