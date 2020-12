Le imprese belle sono ardue

GENNARO VENTRESCA

L’alluvione di complimenti non vorrei che avesse fatto un po’ male ai nostri ragazzi. A volte succede che il troppo storpi. Ma spero che non sia il nostro caso, i rossoblù sanno di dover continuare su questa strada, per non deludere una città che s’è ridestata e che si artiglia a questa piccola gioia per sentirsi più serena, anche per combattere il virus che l’ha martoriata come mai era successo.

***

Il pullman della nostra squadra è partito diretto in un centro abruzzese sconosciuto: Castelnuovo Vomano. Dove trova una squadra senza passato che si è scoperta la più lieta novità del girone. Sono lontanissimi, sperduti nei tempi, i giorni in cui la nostra gente si vantava di trovare il nostro club sulla schedina del totocalcio e qualche volta persino a Novantesimo minuto, la trasmissione più cara e popolare della Rai sportiva. Ora ci toccano situazioni più circoscritte, ma a modo loro interessanti.

***

Giocare lontano da casa, anche senza la presenza del pubblico, non è mai facile. Nel fortino di famiglia ci si sente più forti, si moltiplicano le energie e si sfruttano i piccoli trucchetti. Campi piccini e pieni di bozze prima di tutto. Non solo in D, ma addirittura in A i terreni di gioco fanno la differenza. Pioli, a chiusura delle sofferta sfida dei rossoneri a Genova ha trovato da ridire proprio sul fondo imperfetto. Senza dimenticare le evidenti sbucciature difensive della sua squadra.

***

Nel romanzo del campionato, sulla scorta delle prime uscite dei nostri ragazzi sui social hanno scritto pagine che sembrano appartenere ai Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Il rapporto tra noi e gli altri sembra lo stesso tra gli umani e gli abitanti di Lilliput. Il paragone forse ci sta pure, ma credo che non sia il caso di spifferarlo a tutti, specie alla vigilia di una sfida che sembra facile solo a parole. Perchè le partite si vincono sui campi, non pigiando i polpastrelli sugli smartphone.

***

Suggerisco ai cuori rossoblù di usare parole prudenti. Per non dopare inutilmente le menti di Bontà e compagni. Gli eccessi di complimenti fanno male anche ai display. E’ il momento di soffrire, per confezionare una nuova gioia collettiva. Le vittorie, anche le più semplici da raggiungere, richiedono sofferenze da uomini anche se le confezionano giovanotti nel fiore degli anni.

*** Le imprese belle sono ardue. Valga per tutte quella di Bojano, in cui i rossoblù dell’Adelmo fecero proprio il derby, capovolgendo il risultato negli ultimi due minuti di gioco. Lasciando Cosco e i biancorossi con un palmo di naso. Cominciò proprio lì la luminosa corsa dei nostri eroi verso la C2. Fu tutto molto bello, anche per la presenza del Taranto.