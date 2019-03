Le impalcature ‘storiche’ di Venafro

REDAZIONE

Vennero installate a metà degli anni ’80 dopo gli eventi sismici del periodo che interessarono anche Venafro, eventi che per fortuna non arrecarono conseguenze alle persone ma solo danni agli edifici del centro storico. Da allora però -e sono trascorsi trent’anni ed oltre (!)- sono sempre lì, non a fare bella mostra di se ma tutt’altro. Il riferimento è per le tante impalcature per i lavori edili ancora a farsi rimaste in tutti questi anni montate ed attaccate a diversi edifici privati degli antichi quartieri venafrani, che si sarebbero dovuto risanare nel breve perché tornassero ad essere abitabili da parte dei rispettivi proprietari, e che invece ancora aspettano a trent’anni ed oltre di distanza la parola fine circa il loro recupero e risanamento strutturale. In effetti tali impalcature, che a questo punto possono essere benissimo definite … “storiche” dato il tempo trascorso e l’altro che ancora occorrerà per ultimare gl’interventi (ammesso che un giorno vengano finalmente terminati!), per tutta una serie di motivi sono ancora lì sia a fare pessima mostra di se, sia ad arrecare potenziali pericoli a quanti transitano nei pressi ed a che vive nelle abitazioni confinanti e sia a rendere inaccessibili le tante case sulle quali erano state montate in funzione dell’intervento post sisma. Per dare un’idea della portata del problema diciamo che tali “storiche” impalcature -che tra l’altro mostrano evidenti i segni pericolosissimi del tempo che passa, come ruggine, legni marciti, strutture metalliche, agganci e puntellamenti non più saldi e rassicuranti, ect.- sono presenti in numerose zone del centro storico venafrano, come via Garibaldi, Via Leopoldo Pilla, piazzetta XV Marzo ed altro ancora, a testimoniare che tanto ancora resta da risanare in fatto di interventi post sisma della metà degli anni ‘80 nonostante il trascorrere del tempo! Cosa pensano di tutto questo i venafrani? Certamente niente di buono e positivo! Basta riportare qualche concetto al riguardo. “E’ uno schifo – attacca senza mezzi termini un abitante del rione Porta Nova- ritrovarsi in condizioni simili dopo trent’anni e dopo tanti soldi pubblici investiti! Di chi la colpa? Interessa poco, o meglio nient’affatto! Piuttosto sarebbe il caso che il nostro Comune trovasse modo e maniera di far ultimare gl’interventi di risanamento, così da consentire la rimozione di tali storiche, antiestetiche e pericolose impalcature, tornando a rendere abitabili quelle costruzioni. Ne va della sicurezza di tanti e dell’immagine della città”.