Le immagini esclusive della rottura della condotta dell’Acquedotto Molisano Destro (VIDEO)

I lavori di riparazione continuano e i tempi di ripresa del flusso idrico sono di circa un paio di ore

REDAZIONE

Procedono i lavori di riparazione della rottura avvenuta sulla condotta dell’Acquedotto Molisano Destro eseguiti da Molise Acque. La rottura della condotta era avvenuta nella giornata di ieri, 14 settembre, e aveva lasciato senza acqua diverse zone di Campobasso come Colle delle Api, San Giovanni in Golfo, Caserma Allievi Carabinieri, Contrada Coste d’Oratino, canile Santo Stefano e parte alta di Santo Stefano.Dopo una prima ripresa dell’erogazione del flusso idrico la riparazione operata nella zona di Fossato Cupo non ha retto e si sta procedendo da parte di Molise Acque ad un nuovo intervento. I tempi di ripresa del flusso idrico sono di circa un paio di ore.

Nel video le immagini, di ieri pomeriggio e relative alla prima rottura, esclusive inviate da un nostro lettore.