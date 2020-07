Le Guardie Particolari Giurate Volontarie Ittiche approdano a Guglionesi

Dopo Larino, Termoli e Ururi anche Guglionesi ora può fregiarsi di avere in loco la figura della Guardia Particolare Giurata Volontaria Ittica della Sezione Provinciale A.N.P.A.N.A di Termoli. Nella giornata di ieri, lunedì 6 luglio 2020, presso il Municipio di Guglionesi, Sonia Sorella e Luigi Pace hanno prestato giuramento nelle mani del Sindaco del centro bassomolisano Mario Bellotti, in qualità di delegato del Prefetto di Campobasso, S.E Maria Guia Federico. Visibilmente emozionati ma pronti e determinati a essere operativi sin da subito, Sorella e Pace, come gli altri colleghi che li hanno preceduti, si sono formati allo svolgimento di tale figura nel 2017 attraverso un apposito corso, con superamento di un relativo esame di qualifica, promosso e organizzato dalla Sezione Provinciale di Termoli dell’A.N.P.A.N.A. Alla cerimonia di giuramento sono intervenuti il Presidente della Sezione Provinciale di Termoli nonché Ispettore Regionale per il Molise, Abruzzo e Umbria dell’A.N.P.A.N.A Felice Lategano e diverse Guardie Particolari Giurate Volontarie Ittiche A.N.P.A.N.A. Tutti i presenti si sono complimentati con Sonia Sorella e Luigi Pace, augurando loro di effettuare un proficuo lavoro nell’esercizio del loro nuovo ruolo.

