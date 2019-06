Le giornate dell’archeologia in Molise: tutti gli eventi in programma dal 14 al 16 giugno

Domani, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno si terranno, anche in Molise, le Giornate dell’archeologia. Il Polo Museale del Molise, al fine di promuovere il dialogo fra chi opera sul territorio e chi lo abita e per diffondere la conoscenza del territorio e della propria eredità culturale, ha aderito alla manifestazione internazionale, giunta alla decima edizione in Francia e che fa capo all’Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva (INRAP – Institut national de recherches archéologiques prevéntives).

In programma le seguenti iniziative:

VENERDÌ 14 GIUGNO

Campobasso, Museo Sannitico (Ore 10-13)

Conferenze di professionisti “Esperienze in archeologia”;

Inaugurazione mostra “Ceramichiamo nel tempo” a cura degli studenti della 3^ D del Liceo Statale “G. M. Galanti” di Campobasso, nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.

Pietrabbondante, Santuario italico (Ore 15-17)

Visite straordinarie gratuite con gl archeologi alla domus publica e al deposito dei materiali del Santuario italico, in collaborazione con l’associazione “Dedalo – archeologia e cultura”.

SABATO 15 GIUGNO

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno (Ore 14-18)

Apertura straordinaria

Civitacampomarano, Castello (Ore 15-19)

Apertura straordinaria

Pietrabbondante, Santuario italico (ore 15-19)

Visite straordinarie gratuite con gl archeologi alla domus publica e al deposito dei materiali del Santuario italico, in collaborazione con l’associazione “Dedalo – archeologia e cultura”.

Sepino, Museo della città e del territorio (Ore 18,30-21,30)

Apertura straordinaria

Venafro, Museo Archeologico (Ore 19-22)

Apertura straordinaria

Visita guidata alle collezioni del museo archeologico e all’eccezionale anfora graffita recentemente recuperata nel monastero altomedievale di San Vincenzo al Volturno

Turni ore 19,00 e 21,00

Laboratorio didattico “Realizziamo un fischietto preistorico”

Turni ore 19 e alle ore 21,30

DOMENICA 16 GIUGNO

Pietrabbondante, Santuario italico (ore 15-19)

Visite straordinarie gratuite con gl archeologi alla domus publica e al deposito dei materiali del Santuario italico, in collaborazione con l’associazione “Dedalo – archeologia e cultura”.

Venafro, Museo Archeologico (Ore 8-19)

Apertura gratuita con l’iniziativa ministeriale #iovadoalmuseo

Venafro, Museo Nazionale di Castello Pandone (Ore 8-19)

Apertura gratuita con l’iniziativa ministeriale #iovadoalmuseo