Le “giardiniere” dell’ITE curano l’aiuola dell’albero dedicato alla memoria di Giovanni Falcone

BOJANO. Giovedì 21 novembre, anche all’Iiss di Bojano si è celebrata la Giornata nazionale degli alberi, istituita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e riconosciuta con l’art. 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10. Il suo scopo è promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi. In particolare l’iniziativa rientra in un vasto percorso di Educazione alla cittadinanza, coordinato dalla professoressa Italia Martusciello, e ha visto in azione le alunne della IIIA dell’ITE: Brigida Chiovitti, Vanessa Ciampitti, Fatima Griselli, Sonia D’Argenio, Sara Mastracchio, Fabiola Scinocca e Maria Tavone che hanno curato e sistemato l’albero di Falcone. Si tratta di un piccolo ulivo situato nel cortile della scuola, accanto all’Angolo della Legalità, inaugurato nell’anno scolastico 2012/13, recante sette iscrizioni murali con altrettante dediche a note vittime delle Mafie di ieri e di oggi: Rita Atria, Paolo Borsellino, don Giuseppe Diana, Giovanni Falcone, Giuseppe Impastato, Joe Petrosino e don Giuseppe Puglisi. L’ulivo è stato piantumato anni fa il 21 marzo, primo giorno di primavera, quando l’Associazione Libera celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La scelta dell’ulivo è stata fatta perché da sempre rappresenta un simbolo di pace e di rigenerazione perché, dopo la distruzione causata dal diluvio, la terra tornava a fiorire; la distruzione, in questo caso, rappresentata metaforicamente dal cancro delle mafie.

Gianluca Caiazzo