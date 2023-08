Le Frecce Tricolori sorvoleranno di nuovo Campobasso: ecco quando

La Pattuglia Acrobatica Nazionale (conosciuta comunemente con il nome di “Frecce Tricolori”) sorvolerà la “Città di Campobasso” il prossimo 25 agosto 2023, in occasione dei sorvoli inseriti nella cornice “A.M. ringrazia l’Italia” alle 15:30 locali circa e comunque nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 17. Tale attività si inserisce nella cornice “AM ringrazia l’Italia” e verrà effettuata, di massima, con 9 velivoli MB-339 in formazione.

L’appuntamento si rinnova dopo quello del 28 maggio del 2020 con l’Italia bloccata in piena pandemia. Le Frecce tricolori sorvolarono Campobasso per portare speranza e piccoli momenti di gioia e distrazione nel momento più drammatico della storia recente del nostro Paese. Lanciarono in quel periodo un iconico tour che ha toccato 21 città italiane in una sorta di “abbraccio tricolore”.

Ora, a distanza di oltre tre anni, le frecce tricolore torneranno a sorvolare il capoluogo di regione. Per i 100 anni dell’Aereonautica Militare si svolgerà la manifestazione “AM ringrazia l’Italia”. L’annuncio è arrivato dalla stessa Aereonautica: «Durante i trasferimenti per le Manifestazioni Aeree la Pattuglia Acrobatica Nazionale effettuerà un sorvolo su ogni capoluogo di regione con lo scopo di ringraziare tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato la Forza Armata in questi cento anni di storia».