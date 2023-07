Le fisarmoniche del Sirius Accordion Trio domenica in Villa De Capoa

Domani, domenica 23 luglio alle 11 in Villa De Capoa a Campobasso, prosegue la rassegna ‘Musica In Villa’ con la formazione SIRIUS ACCORDION TRIO, vincitrice del 1° Premio “74th Coupe Mondiale International Accordion Competition” a Monaco di Baviera nel 2021.

Il trio di fisarmoniche, composto da Michele Bianco, Alberto Nardelli e Pietro Secundo, eseguirà musiche di Petri Makkonen – Longing for Primitivity, Krzysztof Olczak – Maestro Mesto, Alfred Schnittke – Hommage à Stravinsky, Prokofiev e Shostakovich Transcription by Vladimir Zubitsky/Germano Scurti, Gyula Bankovi – Dissoluzioni, Alfred Schnittke – da “A. Revis Fairy Tale” Overture; Official; The Ball e The Greatcoat Polka Vyacheslav Semenov – Toccata Barbara. L’ingresso al concerto è gratuito.

Sirius Accordion Trio è una formazione molto giovane che vanta già diversi successi nel panorama nazionale ed internazionale: vincitori assoluti al “10° Concurso Internacional De Música De Cámara Antón García Abril” tenuto a Baza in Spagna (è uno dei più alti riconoscimenti nell’ambiente cameristico, ventuno le formazioni provenienti da tutto il mondo, con sessantasei musicisti che hanno partecipato per aggiudicarsi il premio), vincitori assoluti del XXIV Concorso Internazionale di Musica “PIETRO ARGENTO” tenutosi a Gioia del Colle (BA), vincitori assoluti del prestigioso concorso nazionale “Alberto Burri, Festival delle Nazioni” a Città di Castello (PG) nel 2022, 3° Premio alla XXV edizione del “Concorso Internazionale di musica da camera Luigi Nono” tenutosi a Torino, Vincitori della 3ª Edizione del Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale “Marcello Pontillo” a Firenze. Il Sirius Accordion Trio vanta anche di diversi premi nel panorama fisarmonicistico mondiale: 1° Premio al “4ème Concours International ACCORDÉONS-NOUS 2021” a Mons in Belgio, 2° Premio al prestigioso concorso internazionale “46° Premio Internazionale di Fisarmonica Città di Castelfidardo”, 1° Premio alla “74th Coupe Mondiale International Accordion Competition” tenutasi a Monaco di Baviera nel 2021 (è la prima formazione cameristica italiana a vincere per la prima volta il concorso organizzato dalla “CIA – International Music Council” fondato nel 1935 a Parigi). Il trio sarà impegnato nel 2023 in una tournée di concerti in Spagna, Belgio e Italia.