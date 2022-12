Le fiamme avvolgono l’auto, macchina distrutta e conducente illeso 

Le fiamme hanno completamente avvolto l’autovettura per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti. Per fortuna il conducente si è accordo in tempo del rogo ed è riuscito a mettersi in salvo. L’episodio questa sera, venerdì 30 dicembre, a Campomarino Lido. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme.

Il veicolo è andato completamente distrutto, mentre il conducente, per fortuna, è uscito illeso dall’incidente.

Le cause dell’incendio dell’auto non sono al momento note e saranno accertate successivamente.