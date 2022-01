“Le Fiabe”, “Alesia e i suoi compagni di viaggio” ospitano il contributo di Anna Braccini

di Anna Braccini*

Il mio primo incontro con le fiabe è stato a 4 anni. Aspettavo il rientro dal lavoro del mio babbo; la sera era buia e fredda, era gennaio, sentivo nel giardino i gatti in amore, i loro miagolii.

Il babbo si metteva seduto nella cucina riscaldata dalla cucina economica, io davanti a lui, e mi raccontava una fiaba. Non so se aveva un titolo o l’aveva inventata lui.

Era una fiaba che faceva paura, c’era un drago che teneva prigioniera in una grotta una principessa, dalla bocca del drago uscivano fiamme e nessuno si poteva avvicinare. Un giorno passò un principe a cavallo e vide la povera principessa. La liberò, usando una palla di pece, che buttò nelle fauci del drago.

Per molte sere volevo riascoltare la fiaba, e doveva essere sempre uguale.

Chi ha raccontato le fiabe, ed è capitato anche a me, ai propri figli, ai propri nipoti o le ha ascoltate da bambino, certamente si ricorderà, che sono proprio i bambini che incalzano, e puntualizzano: “ma l’altra volta hai detto che il drago emetteva fiamme dalla bocca.”

Il secondo incontro fu il regalo di un libro di fiabe illustrato; fui colpita dalla storia Pelle d’Asino dove l’eroina è una principessa che dovrà superare difficoltà e prove estenuanti; mi affascinò la sua forza, la sua pazienza e il suo vestito color della luna. È una fiaba popolare francese, resa celebre da Charles Perrault e pubblicata nel 1699.

La narrazione delle fiabe

Le fiabe non andrebbero lette, ma raccontate, perché l’adulto è tenuto ad essere presente, anche se è un impegno faticoso. In passato, a sera, davanti a un focolare si radunavano le persone: i bambini, gli adulti, gli anziani, e spesso la nonna o il nonno raccontava una fiaba, che catturava l’attenzione, divertiva, interessava e stimolava soprattutto l’immaginazione dei bambini.

L’incontrarsi attorno al fuoco si può ritrovare in alcune culture del nord Africa, in regioni desertiche o semi-desertiche, dove si radunano insieme uomini e donne di diverse età per raccontare delle storie.

Fiabe non Favole.

La differenza è sottile, ma importante.

La favola è un componimento estremamente corto in prosa o in versi, i cui protagonisti sono spesso animali antropomorfi o piante. Le favole predicano una morale. Le più famose sono quelle di Esopo, scrittore greco, che morì nel 564 a.C a Delfi. Ci ha lasciato circa 400 favole; ne cito qualcuna: La cicala e la formica, Il lupo e l’agnello, La volpe e l’uva. Ogni favola termina con una morale, ovvero un insegnamento che si deve ricevere dalla storia narrata.

La fiaba invece non ha carattere moralistico, ed è strutturata come un racconto: c’è un inizio, dei personaggi, e lo sviluppo della vicenda è spesso ricco di prove e difficoltà che devono essere superate; il finale solitamente è a lieto fine.

Le fiabe non hanno morale, ma sono di per sé morali; hanno origini popolari molto antiche, sono state tramandate oralmente e poi raccolte e trascritte in tutto il mondo da studiosi e scrittori.

Il creatore della fiaba rimarrà sempre ignoto e quando si identifica un autore è perché c’è uno scrittore o uno studioso che l’ ha raccolta dalla tradizione popolare e l’ha trascritta.

I fratelli Grimm, filologi tedeschi, raccolsero e rielaborarono 200 fiabe della tradizione tedesca; la prima stampa del primo volume è del 1812.

Il ritratto dei fratelli Grimm, amati dal popolo tedesco, appariva sulle banconote da 1000 marchi in corso dal 1990 fino all’introduzione dell’euro nel 2002.

Ricordiamo le favole più famose: Biancaneve, Hänsel e Gretel, I musicanti di Brema, Rosaspina, Cenerentola. ( vedi fig. 1 )

Le fiabe della tradizione popolare italiana degli ultimi 100 anni, sono state raccolte e trascritte da Italo Calvino; la prima edizione Einaudi, Fiabe Italiane, è del 1956. (vedi fig. 2 )

Ogni tradizione ha le sue fiabe: ci sono fiabe russe, orientali, nord africane, praticamente ogni nazione ha le sue fiabe.

L’archetipo

Archetipo, dal greco arkhétypon (arkhé=principio, typon=modello, primo esemplare). Per esempio l’Iliade è il primo esemplare, modello dei poemi epici o eroici.

Per C.G. Jung l‘archetipo è l’immagine primordiale, contenuta nell’inconscio collettivo, che riunisce le esperienze della specie umana e della vita animale, costituendo gli elementi simbolici di fiabe, favole, sogni e leggende.

Per la psicologia analitica è un modello elementare di comportamento. Incontriamo figure archetipiche nei personaggi di fiabe, favole e sogni. Jung individua figure, forme primarie e archetipi delle esperienze vissute dall’umanità nello sviluppo della propria coscienza; sono forme condivise da ogni uomo sulla terra e sedimentate nell’inconscio collettivo di qualsiasi popolo. Secondo Jung sono 12 gli archetipi che risiedono all’interno di ognuno di noi: esploratore, sovrano, innocente, orfano, guerriero, angelo, amante, cercatore, mago, folle, saggio, distruttore.

Jung, che si interessò molto alle fiabe, usava dire che l’inconscio si esprime in immagini. Le fiabe sono atemporali e trattano problemi universali.

Anche altri psicanalisti del profondo, come Marie Louise Von Franz e Bruno Bettelheim hanno preso in considerazione le fiabe, scrivendo libri, tenendo conferenze, facendoci scoprire che i racconti delle nonne e delle mamme sono in realtà sapienze antiche, dove si individuano i tormenti e le paure della nostra esistenza.

La fiaba, mentre intrattiene il bambino, gli permette di conoscersi e favorisce lo sviluppo della sua personalità, arricchendo la sua esistenza.

La cultura attuale preferisce concetti precisi rispetto al fluttuante e ambiguo mondo dei sogni e delle fiabe, spesso addolcendo il lato oscuro dell’uomo e facendo credere in un’ottimistica visione della vita. Per il bambino la vita è sconcertante, ed ha bisogno di poter acquisire la possibilità di comprendere se stesso in questo mondo complesso con cui deve venire a patti. Il messaggio trasmesso dalle fiabe al bambino è che una lotta contro le difficoltà della vita è inevitabile, e chi non si ritrae intimorito ma affronta le avversità può superare gli ostacoli.

Spendo due parole per presentare Marie Louise Von Franz: filologa e psicanalista svizzera, allieva e collaboratrice di Jung, molto feconda, ha scritto testi importanti e partecipato attivamente a convegni. (vedi fig. 3).

Bruno Bettelheim, psicanalista austriaco di nascita e naturalizzato statunitense, si è occupato di psicologia dell’infanzia. Il suo libro più famoso è Il mondo incantato, un’opera nella quale l’autore descrive le più belle fiabe per bambini. (vedi fig. 4)

Larga è la foglia, stretta è la via, dite la vostra che ho detto la mia